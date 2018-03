UGT no detecta la presencia de amianto en la demolición de la cárcel de Carabanchel durante las inspecciones de seguridad

27/10/2008 - 15:28

UGT aseguró hoy que los técnicos de Salud Laboral que se han personado esta mañana en las obras de demolición de la antigua cárcel de Carabanchel para inspeccionar si se están cumpliendo las normas de seguridad en materia de prevención de riesgos laborales no han detectado la presencia de amianto Según explicó el sindicato, los técnicos mantuvieron conversaciones con la dirección de obra para recibir información detallada sobre las condiciones en las que se está realizando dicha demolición. "Más allá de la polémica en relación con la cárcel, hay que evitar la tentación de crear una alarma social entre los vecinos y trabajadores en relación con la existencia de materiales peligrosos", indicó UGT.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En este sentido, el sindicato señaló que ha podido constatar que en la fase actual de la obra "no hay presencia de amianto" y considera que es necesario no alarmar a la población civil y, de manera muy especial, a los vecinos del barrio de Carabanchel, "en relación con la existencia de materiales peligrosos de los cuales no se tiene constancia salvo que pudiera aparecer en fases posteriores".