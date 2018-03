Ex-ediles de Marbella se conforman con nueve meses de prisión

Los ex-ediles del GIL en Marbella Tomás Reñones, Alberto García y José Luis Fernández Garrosa se han conformado con nueve meses de prisión y 10 años de inhabilitación por un delito urbanístico por la concesión de varias licencias a la empresa Algabamar II. Además, el ex concejal Manuel Calle ha aceptado un año de prisión y misma pena de inhabilitación.

Fuentes de las defensas han recordado que el 22 de septiembre no se pudo celebrar el juicio respecto a estos cuatro acusados por no estar ellos ni sus abogados. Han explicado que esta nueva conformidad sigue la línea de la alcanzada el pasado mes con los otros procesados y se enmarca en el acuerdo global entre la Fiscalía y las defensas de los ex ediles para los casos de licencias urbanísticas.

Según el escrito del fiscal, la comisión de gobierno, presidida por Muñoz como alcalde accidental e integrada por González, Jiménez, Calle, Alcalá y Zurdo aprobó el 6 de noviembre de 1998 la concesión de una licencia. El suelo, sin embargo "estaba clasificado como suelo rústico y con la calificación de suelo rústico de control".