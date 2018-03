La Fundación Dos de Mayo presenta 'Relatos después de la Batalla', con textos de Jovellanos y Campany sobre el levantamiento

27/10/2008 - 16:18

La 'Fundación Dos de Mayo. Nación y Libertad', creada por el Gobierno regional para conmemorar el bicentenario del levantamiento de los madrileños ante las tropas de Napoleón en 1808, presentó hoy el libro 'Relatos de una Batalla. 1808-1823' sobre la Guerra de la Independencia que reúne relatos de Gaspar Melchor de Jovellanos, Antonio Alcalá Galiano, Ramón de Mesonero Romanos, Mariano José de Larra y Antonio de Campmany.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La 'Fundación Dos de Mayo. Nación y Libertad', creada por el Gobierno regional para conmemorar el bicentenario del levantamiento de los madrileños ante las tropas de Napoleón en 1808, presentó hoy el libro 'Relatos de una Batalla. 1808-1823' sobre la Guerra de la Independencia que reúne relatos de Gaspar Melchor de Jovellanos, Antonio Alcalá Galiano, Ramón de Mesonero Romanos, Mariano José de Larra y Antonio de Campmany.

Este volumen se suma a '1808. Tres miradas' que se repartió a todos los alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional de los colegios de la región en los que se recogían las obras de Benito Pérez-Galdós, José María Blanco White y Alejo Carpentier sobre los acontecimientos de mayo de 1808. A ambos libros se sumará un tercero con testimonios de escritores franceses e ingleses de la rebelión contra el emperador.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, acompañada del director de la Fundación Dos de Mayo, Fernando García de Cortázar, fue la encargada de presentar el ejemplar, en el que ha colaborado aportando el prólogo y en el que el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense Antonio Fernández ha elaborado la introducción.

Aguirre apuntó que el levantamiento del 2 de mayo "no hubiera tenido lugar si los españoles no hubieran tenido el convencimiento de que formaban una nación suma de sus voluntades y que no podían ser sojuzgados ni invadidos por nadie".

"España se levantó de forma espontánea y heroica, hito trascendental en la historia que los españoles tienen que conocer, por lo que la Comunidad de Madrid quiere impulsar todo tipo de actos para recordar y acercar a los ciudadanos de hoy hechos, testimonios, emociones e ideas de aquellos momentos", indicó.

AUTORES QUE VIVIERON DE CERCA LA GUERRA

Por ello, el Gobierno regional ha decidido impulsar un nuevo libro sobre la Guerra de la Independencia reuniendo relatos de escritores españoles que vivieron de cerca aquellos acontecimientos. Así, 'Relatos de una Batalla' incluye el escrito de Jovellanos relativo a la defensa de la junta central, unas "páginas intensas en las que el gran político y pensador asturiano desgrana sus argumentos para defender esa junta central hasta que en Cádiz se da paso a una regencia", según Aguirre.

La presidenta autonómica destacó que en este texto Jovellanos "está en tensión consigo mismo, preocupado por explicar las razones de sus actos". "Este fragmento es una buena oportunidad para conocer al Jovellanos hamletiano", sentenció.

El libro también contempla un texto de Antonio de Campany titulado 'Centinela contra franceses', escrito nada más empezar la Guerra que, a juicio de Aguirre, "son páginas inflamadas de patriotismo y de ardor guerrero que transmiten la lucha a muerte contra los invasores". "Todo escrito con el fervor de un convencido de la justicia de su lucha y de que la propaganda en la guerra es un arma tan importante como los cañones", agregó.

"Campany, que era un liberal, creía que era indispensable recuperar la libertad de la patria para que el pueblo pudiera ejercer en plenitud la soberanía. En esa línea se manifestó cuando fue diputado por Barcelona en las Cortes de Cádiz y por eso fue protagonista importante de la redacción de la Constitución de 1812", subrayó.

ALCALÁ GALIANO, MESONEROS ROMANOS Y LARRA

Junto a este escrito se halla un relato de Antonio Alcalá Galiano que lleva por título 'Recuerdos de un anciano', una serie de memorias del autor desde su infancia Cádiz, donde vivió la Batalla de Trafalgar en la que muere su padre, hasta el trieno liberal de 1820-1823.

Además, el libro incluye el texto 'Memorias de un sesentón natural y vecino de Madrid' de Ramón de Mesoneros Romanos que ofrece en primera persona la entrada de Fernando VII en la capital o el levantamiento del 2 de mayo, un relato que cuenta con un bando en el que se dice que habría que quemar todos aquellos lugares en los que habían muerto los franceses. "Si esto lo hubieran visto aquellos que piensan que el delito de genocidio no prescribe...", dijo la presidenta madrileña, en relación a la intención del juez Garzón de iniciar una investigación sobre las muertes que se produjeron en la Guerra de Civil.

Finalmente, el volumen mantiene 'El hombre-globo', de Mariano José de Larra, que invita a reflexionar sobre los antecedentes de un acontecimiento que marcaría el siglo XIX español. "Es un estupendo ejemplar de la prosa acerada y moderna de su autor que, de manera sarcástica, satiriza, con Godoy como posible referencia, sobre las ambiciones políticas que, según él, siempre están condenadas a deshincharse como los globos", concluyó la presidenta autonómica.

LLEVAR LA HISTORIA A LA CALLE

Por su parte, el recién proclamado Premio Nacional de Historia, Fernando García de Cortázar, señaló que esta obra sirve para sacar la Historia a la calle, ya que es "un instrumento" de Educación ciudadana para madrileños y españoles. "La Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades autónomas que tienen un verdadero discurso nacional y en este libro, prologado por Aguirre, esto también se nota", añadió.

Desde su punto de vista, el libro muestra como "junto al despertar de la nación, la jornada madrileña traerá el recuerdo de una hazaña colectiva que asombró a Europa y que ilusionó con su furia no solo al país, sino a un continente acobardado que iba a oponerse a Napoleón".

"En el 2 de mayo de 1808, el pueblo real se adelanta al primer plano de la historia y empieza a actuar de protagonista", finalizó Cortázar, quien anunció que dentro de dos días se inaugurará una exposición relativa a esta fecha con proclamas sobre el levantamientos.