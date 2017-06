La Guardia Civil inaugura el primer ciclo formativo de seguridad vial para los colegios con Mickey Mouse

16/06/2017 - 14:42

La Guardia Civil y Disney han presentado, este viernes 16 de junio en el Colegio Santa María de Yermo de Madrid, el primer ciclo formativo de una campaña de educación vial para escolares, con el objetivo de concienciar a los niños y a sus familias sobre la importancia de tomar todas las precauciones necesarias tanto en carreteras como en vías urbanas. La campaña tendrá lugar durante el curso escolar 2017/2018 con el propósito de llegar a unos 20.000 niños de toda España.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

De esta manera, la jornada ha comenzado con una presentación en la que con la ayuda de 'Mickey y los Superpilotos', serie infantil emitida en Disney Channel, la Guardia Civil ha explicado a los niños temas como la importancia del uso del casco a la hora de montar en bicicleta y monopatín o la forma correcta de cruzar por el semáforo en la vía pública. Asimismo han destacado que "deben llamar la atención a papá o mamá" si ven que están utilizando el móvil mientras conducen.

En declaraciones a los medios, el director de marketing de Disney, José Guila, ha explicado que esta actividad forma parte un acuerdo entre la Guardia Civil y The Walt Disney Company que se formalizó en 2014, mediante el que la compañía de entretenimiento cede la imagen de esta serie de Mickey para que los mensajes de educación vial lleguen a los niños de una manera más "efectiva y divertida".

"Mickey y sus amigos son pilotos de carreras y cumplen todos los requisitos de seguridad. Estos personajes son muy conocidos por los niños y además son icónicos para los padres", ha destacado para explicar que otro de sus objetivos es que los niños transmitan también los mensajes a sus padres.

Asimismo, tras la charla los alumnos asistentes a la jornada, de primero, segundo y tercero de primaria, han tenido la oportunidad de presenciar una exhibición de los medios y el material que la Agrupación de Tráfico de Guardia Civil ha trasladado hasta el colegio, así como montarse en los coches y las motos del cuerpo.

Por su parte, la capitán de la guardia Civil Rocío Alonso ha expresado que otro de los objetivos que persiguen con esta iniciativa es que los niños "se familiaricen con el cuerpo" y puedan ver los vehículos y el material con el que trabajan en su día a día. "Los niños disfrutan mucho con esta actividad, a parte de aprender de una manera didáctica creo que también hace que pierdan el miedo que tienen a la Guardia Civil, algo que es muy positivo", ha señalado. Además, ha recalcado que muchos de los niños les comentan como sus padres cogen el móvil mientras conducen, entre otras cosas. "Los niños siempre dicen la verdad", ha concluido.

EXPERIENCIA ÚNICA

Para la tutora de tercero de primaria del Colegio Santa María de Yermo Nieves Soria, se trata de una "experiencia única" para los niños, mediante la que aprenden los valores de la seguridad vial a partir de dos vías: la charla, con las diapositivas de 'Mickey' y las preguntas a los alumnos, y por otra parte, el contacto directo con el cuerpo de la Guardia Civil y los medios con los que trabajan. "También pienso que quienes realmente deben concienciar sobre este tema son los padres, los colegios, y la sociedad en sí", ha añadido.

Al finalizar la jornada, tres alumnos de tercero de primaria del colegio ya citado, Unai, Marina y Hugo, han expresado a Europa Press su "entusiasmo" por lo aprendido en la misma. "He aprendido que no puedo molestar al conductor mientras conduce, antes lo hacía pero ya no lo haré más", ha señalado Unai. Por su parte, Marina ha relatado entre risas que ella siempre "hace equilibrios en el bordillo de la acera", pero que a partir de ahora "hará caso a la Guardia Civil" por que "es muy buena y ayuda mucho a la gente".

La iniciativa se encuentra amparada por el 'Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos', establecido por la Secretaría de Estado de Seguridad, gracias al cual durante el pasado 2016, la Guardia Civil realizó más de 16.000 charlas en centros docentes.