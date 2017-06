Un grupo de ciclistas trasplantados marcharán hacia málaga para promover la actividad física

16/06/2017 - 16:50

Un equipo ciclista integrado por personas trasplantadas saldrá mañana, sábado, desde Madrid para llegar el 22 de junio a Málaga, sede de los XXI Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados que se celebrarán del 25 de junio al 2 de julio, para promover la actividad física entre los que viven con un trasplante.

La iniciativa deportiva está impulsada por la Federación de los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados (WTGF) dentro de su programa 'Fit For Life!' que, en colaboración con Astella Pharma, persigue sensibilizar a las personas trasplantadas y a la sociedad en general sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable.

El presidente de esta federación e integrante del equipo, Chris Thomas, afirmó que "nuestra federación está comprometida a animar a las personas trasplantadas a ser más activas y hacerlo de forma continuada, porque las investigaciones demuestran que una buena forma física tiene un papel esencial en el mantenimiento del bienestar a largo plazo en las personas que viven con un órgano trasplantado".

Esta marcha deportiva tiene la finalidad de ayudar a las personas trasplantadas a que tengan una vida plena y activa mediante el ejercicio físico continuado y la participación en deportes organizados.

Según Thomas, "nuestra iniciativa 'Fit for Life!' alienta no sólo a los receptores de trasplante, sino a personas de todo el mundo a pensar sobre la importancia de la actividad física y de mantenerse activos. Nosotros tenemos embajadores de 'Fit for Life!' que han recibido un trasplante de corazón, pulmones, hígado o riñón. Y si ellos pueden mantenerse activos también el resto de la población. Como es mi caso, no he recibido un trasplante pero considero fundamental practicar deporte para tener una vida saludable".

