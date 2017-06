Muere el torero Iván Fandiño tras sufrir una cornada en Francia

Considero que los anti-taurinos son unos degenerados morales; veamos por qué.



El fin último tanto del toro de lidia como del toro de carne es exactamente el mismo: acabar en la cocina y en la mesa. En ello no se diferencian en nada. En lo que se diferencian uno y otro es en cómo viven y en cómo mueren.



1) El toro de lidia pasa su infancia con su madre. Ella le cuida, protege, enseña y alimenta. Tiene una infancia natural.



-El toro de carne apenas está con su madre. No le dan apenas tiempo de disfrutar de su niñez. Pues al poco es destetado y enviado a los corrales de engorde.



2-El toro de lidia, cuando es destetado, pasa a vivir en libertad en el campo. Disfruta por tanto una vida plena, rodeado de árboles, de aves, de conejos, ardillas, etc.



-El toro de carne es castrado, para que engorde más, y es encerrado en ominosas granjas industriales donde vive hacinado, sin espacio, pisoteando sus propios excrementos y sometido a un proceso de engorde acelerado. Vive, pues, encarcelado de por vida.



3) El toro de lidia muere luchando. Incluso tiene la posibilidad de que sea indultado si demuestra su casta y bravura.



-El toro de carne es puesto es asesinado (y digo bien porque lo matan mientras está atado e indefenso) en esos campos de extermino que son los mataderos. Colgado bocabajo, el toro ve caer su sangre en el suelo y ve su vida extinguirse sin tan siquiera poder moverse.



4) El que un anti-taurino prefiera que los animales vivan encerrados de por vida y que luego mueran sin poder defenderse, en lugar de que vivan libres y mueran luchando, defendiendo todo ello como lo "civilizado", demuestra hasta qué punto estamos ante verdaderos degenerados morales.



pero lo peor no es que sean degenerados, pues allá cada uno con sus ideas. Lo peor es que se creen en posesión de la verdad absoluta y, lo que ya es el colmo, quieren imponernos su podrida y degenerado moral de carceleros a los demás.