El director del injuve: “no se puede criminalizar el botellón”

18/06/2017 - 10:24

El director general del Instituto de la Juventud (Injuve), Javier Dorado, asegura que "no se puede criminalizar el botellón" y apuesta por comenzar a tolerar este "fenómeno social", siempre y cuando se garantice la "seguridad y la convivencia ciudadana".

"El botellón es un fenómeno social que hay que saber por qué nace", manifestó el responsable del Injuve, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en una entrevista con Servimedia.

A su juicio, este "fenómeno" se da entre los jóvenes en plazas y parques porque "son los espacios donde ellos se ven más cómodos". En este sentido, Dorado reconoció que "yo he practicado botellón; no me considero un criminal ni una persona incivilizada. No he roto ningún cristal". Asimismo, indicó que "antes se hacían guateques" y hoy en día "las copas en los pubs están mucho más caras".

No obstante, puntualizó que es preciso velar por la "seguridad y convivencia ciudadana" durante la celebración de los botellones. A su juicio, esta práctica responde en cierto modo en parte a una cuestión económica, ya que el botellón es más barato que las consumiciones en un establecimiento.

EL director del Injuve, QUE se define como 'millennial', pidió no criminalizar a las nuevas generaciones porque "el ocio de los jóvenes de hoy en día podrá tener formas distintas, pero eso no nos hace peores ni mejores, simplemente tenemos otras costumbres".

