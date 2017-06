Casi la mitad de los niños con altas capacidades han sufrido acoso escolar

El 46% lo ha padecido a lo largo de su vida estudiantil

Alertan sobre las escuelas que "minimizan la importancia del acoso"

Estudiantes, durante una clase | Imagen: Reuters

El 46% de los niños con altas capacidades ha sufrido acoso escolar en algún momento de su trayectoria educativa, según un estudio de la Asociación NACE (No al Acoso Escolar), el primero de estas características realizado en Cataluña y que ha sido presentado hoy en Barcelona.

En total, han sido entrevistadas 242 familias a través de un cuestionario en línea, que ha distribuido la asociación FANJAC coincidiendo con el final del curso escolar, y que se prevé extender por todo el país a través de la colaboración con CONFINES.

El estudio apunta que el 67% de los casos detectados son de gravedad moderada, un 24% son graves -lo que implica depresión o ansiedad elevada, o bien problemas de insomnio- y el 9% son de gravedad extrema, ya que son casos en los que se han identificado pensamientos suicidas, el alumno ha tenido que dejar de ir a clase o ha necesitado tratamiento médico o psicológico.

Por otra parte, el 66% de las familias entrevistadas está bastante o muy satisfecha con la atención recibida por los centros educativos, mientras un tercio está poco o nada satisfecha, un dato que el coordinador del estudio, el psicólogo Josep Soler, cree que es positivo.

Sin embargo, Soler ha alertado de que todavía hay muchas escuelas que "minimizan la importancia del acoso" e incluso culpan a la víctima, mientras en otros centros se aplican soluciones totalmente equivocadas para reconducir la situación.

Por ejemplo, Soler ha señalado que a veces se pide a las víctimas que expliquen cómo se sienten delante de toda la clase, lo que "les cataloga como víctima oficial" y les revictimiza, o bien se les cambia de clase, como si ellos fueran los culpables.

En otros casos, se les sienta cara a cara con el agresor para que den su versión de los hechos, un error ya que en esta situación las víctimas tienen miedo y "suavizan" su versión de los maltratos recibidos, algo que solo sirve para que las escuelas puedan dar carpetazo a los expedientes, pero que luego acaban con el agresor vengándose por el chivatazo.

En este sentido, el 67 % de las familias no ha obtenido ningún tipo de asesoramiento o recursos en materia de acoso escolar, mientras un 15 % sí la ha recibido y un 18 % no está seguro, por lo que el coordinador del estudio ha subrayado la importancia no solo de que haya protocolos, sino de que el profesorado "esté preparado" para ponerlos en marcha.

Soler ha detallado que los alumnos con altas capacidades que sufren acoso escolar pueden tener alguno de estos síntomas: hipersensibilidad, problemas de autoestima, conductas rígidas, tendencia a la ansiedad, elevadas preocupaciones, tendencia a la autoinculpación o hiperresponsabilidad.

El estudio también muestra que el 22 % de los niños está sufriendo "bullyng" durante este curso escolar, mientras el 78 % lo ha sufrido en años anteriores, y la mayoría de los casos se concentran en la ESO (30 %), seguido de la etapa primaria (20 %) y de la etapa postobligatoria de bachillerato o ciclos (14 %).

Finalmente, el 72 % de las familias admite que se ha enterado a través de sus hijos, mientras el resto lo ha conocido a gracias a compañeros de clase (10 %), familiares (8 %), la propia escuela (6 %) o bien por otras fuentes (4 %).