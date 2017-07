Carmena, en el WorldPride Madrid: "Welcome to you all"

Imagen: EFE

La alcaldesa de Madrid se ha dirigido a todos los participantes en la manifestación del WorldPride, el Orgullo LGTBI, que ha reunido a dos millones de personas de todo el mundo en la capital de España.

"Welcome to you all", ha saludado Carmena a la masa de manifestantes, llegados de distintos países del mundo.

"Asumimos el reto y lo hemos organizado para vosotros", ha asegurado la alcaldesa, en referencia a la puesta en escena de este evento internacional.

"Hemos conseguido que Madrid está más bella y más alegre que nunca, lo que hay que agradecer a los madrileños, que han hecho esta reivindicación suya", ha explicado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

La primera edil madrileña ha recordado en su discurso que "el derecho es para las personas, y no las personas para el derecho", y ha celebrado la sentencia condenatoria a Rusia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por su represión de la homosexualidad. Carmena ha terminado con la lectura de un texto de Federico García Lorca.