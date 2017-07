La dependencia del móvil arruina las vacaciones al 60% de los españoles

Uno de los principales motivos para estar pendiente del teléfono es el trabajo

Al 42% le invade el síndrome 'postvacacional' con la vuelta al trabajo

Imagen: Getty

Al 60% de los españoles le resulta imposible desconectar en vacaciones por culpa de su smartphone, ya que no pueden evitar mirarlo en algún momento, según revela el estudio 'Desco-net-ta' realizado por Pangea The Travel Store, que analiza si los españoles desconectan en vacaciones y su dependencia de la tecnología.

De hecho, a la hora de preguntar a los españoles cuáles serían sus vacaciones perfectas, para el 52% serían unas en las que se deshicieran por completo del teléfono, aunque el 25% afirma que necesita consultar sus redes sociales constantemente y estar en contacto con sus seres queridos.

Por otro lado, uno de los principales motivos para estar pendiente del teléfono es el trabajo, sobre todo en edades más altas en las que los puestos suelen ser de más responsabilidad. Específicamente, uno de cada cinco españoles mayores de 40 años confirma que sufre de estrés al no poder desconectar por motivos laborales, a pesar de que más de la mitad (56%) desearía hacerlo.

Además, para los encuestados desconectar tiene efectos beneficiosos para la salud. En concreto, el 68% afirma que en vacaciones descansa tanto su cuerpo como su mente, y disfrutan del tiempo que tienen para ellos. A pesar de ello, todavía existe un 32% que dice que su vida no mejora en vacaciones.

Tras las vacaciones el 56% vuelve con las pilas cargadas tras las vacaciones y con fuerzas para afrontar el nuevo curso, mientras que al 42% le invade el síndrome 'postvacacional' con la vuelta al trabajo.

Claves para los adolescentes

Imagen: Getty

Entre los menores, el enganche también es fuerte. El uso de Facebook crece en un 67%, según un estudio de Adglow. Este dato se puede extrapolar perfectamente al resto de aplicaciones, lo que indica que los padres deben reforzar la formación digital de sus hijos para evitar que desarrollen una dependencia del 'smartphone' durante las vacaciones. La educación digital es clave para que entiendan los problemas que puede acarrear el hacer un uso excesivo de los teléfonos móviles. Si afecta a las horas de sueño puede tener repercusiones en su estado físico, como por ejemplo, aumentar el riesgo de sufrir ansiedad o depresión.

Para ello Smartme Family, aplicación que ayuda a los padres a enseñar el uso correcto del móvil a los menores, propone su 'Guía para el uso del móvil en verano', con consejos que persiguen fomentar actividades en las que la diversión no incluya el móvil: encuentros con amigos, hablar con la familia, no estar con el teléfono en las horas de sueño, instalar aplicaciones aptas para cada edad o respetar los momentos de desconexión, entre ellas. Entre los consejos a seguir:

- ¡El verano es diversión!: Tengo más tiempo, pero no lo invierto todo en mi 'smartphone'. Hago otras cosas con mis amigos y familia: picnic en la piscina, torneos de mi deporte favorito, palomitas y peli, fiesta 'water battle'...

- Calma, que no hay prisa: El móvil no se va a escapar. Tengo que aprender a disfrutar de mi tiempo libre y no estar siempre pensando en lo mismo. ¿En invierno tengo prisa por hacer los deberes?

- ¡La amistad es mucho más!: Además de conectar con mis amigos por redes sociales y WhatsApp, ¿qué tal si quedo con ellos para hacer algo más que intercambiar mensajes o fotos? No está mal, pero...

- Me aburro, ¿hablamos?: Para esos ratos aburridos, puedo aprovechar para hablar con mi familia, contarles cosas sobre mí, e incluso enseñarles por qué me gusta tanto mi móvil. Igual acaban comprendiéndome.

- ¡Me mantendré a salvo!: Como pasaré más tiempo con mi móvil, descubriré 'apps' nuevas o solicitudes de amistad de personas desconocidas. No me puedo olvidar de las normas básicas de seguridad.

- Ratitos de desconexión: Los respetaré porque son necesarios para mí y para mi familia. En las horas de comida, en los paseos por la playa, mientras vamos a tomar un helado al parque o vemos la tele juntos.

- ¡Muy importante dormir!: No me llevo el móvil a la cama. Lo dejo cargando en un lugar visible y evito mirarlo en mitad de la noche. Si no, al día siguiente estaré agotado y no podré disfrutar a tope de todo.

- ¡Ganaré la batalla!: Haré un uso responsable. Sé cuándo me estoy pasando, no me esconderé tras la pantalla. Aprovecharé las cosas chulas y multiplicaré mis planes. ¡Que es verano!