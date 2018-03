PP y PSOE solicitan una misión europera que investigue el 'bukering' de Gibraltar

Agencias 6/11/2008 - 17:20 Comentarios

El PP y el PSOEhan pedido a la comisión de Peticiones de la Eurocámara que envíe una misión al estrecho de Gibraltar para investigar si las actividades de 'bunkering' (repostaje en alta mar de los barcos) en la zona respetan la legislación medioambiental comunitaria y estudiar si es necesario reforzar la normativa de la UE para prevenir problemas de contaminación.

El presidente de la comisión de Peticiones, Marcin Libicki, ha dado a entender que esta solicitud no será posible a corto plazo porque los coordinadores de los partidos políticos han pactado que ya no se enviarán más misiones a los Estados miembros en lo que queda de legislatura, hasta principios de 2009. Por su parte, el Ejecutivo comunitario aseguró que los petroleros que realizan el 'bunkering' en el estrecho no vulneran la normativa europea y que por ello no tiene intención de abrir expedientes por este motivo.

Los problemas de bunkering y de tráfico marítimo en el estrecho se han debatido en la comisión de Peticiones a raíz de una denuncia presentada por la asociación Verdemar-Ecologistas en Acción. Su portavoz, Ángela Aguilera, dijo que las actividades de 'bunkering' en la bahía de Algeciras "están poniendo en riesgo tanto el ecosistema, como la propia actividad económica, la vida, la riqueza y el futuro de generaciones".