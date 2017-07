Beber los dos o no beber, la clave que hace a las parejas más fuertes

O beben los dos o no bebe ninguno, clave del 'éxito' en la pareja

Une más compartir formas de pasar el tiempo libre que no hacerlo

El estudio aclara que no llama a aumentar el consumo de alcohol

Las parejas mayores con los mismos hábitos de consumo de alcohol, esto es que o beben los dos o no beben ninguno, tienden a ser más felices y estables que las parejas en las que solo bebe una parte. Lo dice un estudio realizado a personas de más de 50 años que comparten su vida sentimental que advierte que sus conclusiones no son un llamamiento para aumentar el consumo de alcohol.

Publicado en The Journals of Gerontology Series B: Psychological Series y analizado sobre parejas de EEUU, los investigadores encontraron que las mujeres se encontraban más insatisfechas en su matrimonio cuando ellas eran las únicas que bebían. "No estamos sugiriendo que la gente debe beber más o cambiar la forma de beber", dijo a Reuters la doctora y autora del estudio Kira Birditt de la Universidad de Michigan.

Aunque no hay conclusiones categóricas sobre por qué ocurre esto, podría deberse al hecho de que une más compartir formas de pasar el tiempo libre que no hacerlo y beber alcohol, asociado a esos momentos, sería una de las claves para el éxito o el fracaso de las relaciones, aunque no la principal, asegura el estudio realizado entre 2006 y 2016 a 4.864 participantes de 2.767 parejas; ambos bebían en la mitad de ellas.

Entre las conclusiones del estudio están la que apunta a que cada vez se consume más alcohol entre los mayores y la que establece que en parejas las personas se influyen mutuamente y tienden a compartir comportamientos, algo que beneficia al disfrute del tiempo de ocio.