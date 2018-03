Unas 400 personas piden ante la Delegación del Gobierno que se investigue la muerte de un hondureño en una comisaría

6/11/2008 - 20:59

También piden que se retiren los carteles de Frente Nacional 'Los españoles primero' porque aseguran que son "racistas y xenófobos"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Alrededor de 400 personas, según los convocantes, se han concentrado hoy ante la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid para pedir el esclarecimiento de la muerte del 'sin papeles' hondureño que falleció el pasado 14 de octubre en una celda de la comisaría de la Policía Nacional de Getafe, que según la versión de las autoridades se debió a un suicidio

Al grito de 'No más muertes por papeles' y 'Justicia para Alfonso', los concentrados, la mitad de ellos inmigrantes, pidieron también a la Delegación que termine con el "acoso policial" que sufren los 'sin papeles' y contra las redadas para pedir documentación a los inmigrantes.

De hecho, el portavoz de la plataforma, Gustavo Álvarez, anunció a Europa Press que antes del miércoles se reunirán con la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, para tratar todos estos temas, pero especialmente el caso del inmigrante fallecido en comisaría.

Asimismo, reveló que le plantearán la posibilidad de que denunciar ante la Justicia al partido Frente Nacional por los carteles propagandísticos 'Los españoles, primero' que en las últimas semanas han colocado por paredes y sucursales bancarias de la capital. "Creemos que son xenófobos y racistas, alientan e incitan a la violencia contra los inmigrantes", señaló.

LOS HECHOS

Según Álvarez, en la medianoche del pasado 14 de octubre Alfonso y su primo Ricardo paseaban por Getafe cuando una patrulla de la Policía Local de Getafe les pidió la documentación. Como carecían de ella y ante una posible situación irregular en territorio español fueron llevados a la comisaría de la Policía Nacional. Allí, después de tomarles declaración, fueron conducidos a dos celdas. A las 5.30 horas del martes un funcionario policial encontró al primero sin vida. Posteriormente, su primo fue trasladado al CIE de Aluche, donde aún permanece, con una orden de expulsión del país.

"En la detención ya se producen las primeras irregularidades, pues los agentes municipales no tienen facultades para detener a inmigrantes sin papeles. Ni siquiera la cadena de custodia se cumple", señaló el portavoz, que achacó toda esta situación a la "nefasta" Ley de Extranjería española y la "infame y cruel" directiva europea de la inmigración "directiva de la vergüenza apoyada por los eurodiputados del PSOE, salvo honrosas excepciones".

Sobre las causas de la muerte, el portavoz de la familia expresó sus dudas de que se deba a un suicidio, fruto de la asfixia producida por sus propios pantalones, por lo que solicitó un nuevo informe forense, "ya que en el primer ítem se habla de una asfixia por ahorcamiento, luego sólo asfixia y después asfixia por ahorcamiento inacabado".

Igualmente, denunció la "falta de medidas para garantizar la seguridad" en los Centros de Internamiento de Inmigrantes y la "violación de derechos" de su otro primo "aislándolo y no dejándole ir al funeral de su primo". "Ricardo tiene mucho miedo de que le pueda ocurrir algo parecido. Ahí no hay ninguna persona que pueda garantizar los derechos de los detenidos. No todos los agentes son iguales, pero algunos tratan de hacer de ellos la Ley", apostilló el portavoz de la familia, Marcos Trejo.

Aparte de la nueva explicación forense, la familia del fallecido también pidió el visionado de las cámaras de seguridad desde la llegada de los detenidos hasta el hallazgo del cadáver por parte de un policía, que ya ha declarado ante el Juzgado número 5 de Getafe, que es el que lleva el caso. Según el portavoz de la plataforma, la celda de Alfonso se encontraba en frente de la garita policial. También, solicitaron que aparezcan los pantalones con los que supuestamente se quitó el fallecido, así como el resto de los objetos personales que portaba en su arresto.

Por otro lado, señalaron que Ricardo, que puede dar su versión de los hechos al encontrarse en una celda cercana a la de su primo fallecido, "se encuentra aún noqueado" en el CIE y con miedo a hablar "ya que hay dos policías vigilan cuando un interno con el exterior, a parte de la presión psicológica a la que se ven sometidos". "Lo poco que ha dicho ya está en conocimiento de nuestro abogado. No se siente seguro y está a la espera de salir, aunque sea expulsado a su país, para hablar con garantías", indicó.

DENUNCIÓ EN ABRIL A DOS POLICÍAS POR AGRESIÓN

El portavoz de la familia reveló que el fallecido había denunciado en el mes de abril a dos policías de Getafe por agredirle en una comisaría "del que existe un parte médico que lo justifica, y que portaba en el momento de la detención del día 14". "Creemos que se deben depurar responsabilidades", exigió Álvarez.

Trejo afirmó que el fallecido tenía 29 años y trabajaba en una empresa de montaje y desmontaje de escenarios y reveló que "tenía miedo de ser detenido". Llevaba en España tres años y medio. Estaba casado, tenía dos hijos, aunque convivía con otras persona ecuatoriana en Getafe. Por su parte, Ricardo, de 21 años, era comercial y llevaba el mismo tiempo en España. "Estaban en trámites para conseguir la residencia porque tenían sus familias en este país", señaló.

"La política represiva asentada en la Ley de Extranjería y de la 'Directiva de la Vergüenza' se traduce a la detención de casi 3.500 personas inmigrantes cada mes y asistimos a la consolidación de los términos más excluyentes y represivos en derechos, tales como el reagrupamiento familiar, el reglamento de expulsión, procedimientos de inadmisión abreviado y expeditivos; y en la acotación arbitraria al asilo. Esta reducción de derechos de los inmigrantes se traslada en el acoso policial permanente en los barrios de las ciudades, con redadas desmedidas e identificaciones arbitrarias, sin respetar los mínimos y elementales derechos humanos", manifestaron.