Lorena Bernal anuncia su boda con el futbolista Arteta

6/11/2008 - 22:45

La ex miss España Lorena Bernal, visita muy poco nuestro país, ya que está intentando hacer carrera en Estados Unidos y porque su pareja, el futbolista Mikel Arteta, juega actualmente en un equipo inglés. Sin embargo esta semana decidió regresar a su tierra natal y, además, con noticias, ya que la modelo ha decidido casarse el próximo año. "Me caso en julio del año que viene", confesó Bernal a los medios de comunicación.

MADRID, 6 (OTR/PRESS)

La bella joven culmina así una larga relación de más de seis años con su novio, que va "fenomenal" a pesar de la distancia, según explica la actriz, porque hacen siempre un hueco en sus agendas para verse. Así, durante la presentación de una nueva tienda de trajes de novia de Rosa Clará, señaló que a pesar de que su residencia está actualmente en Los Angeles, siempre tiene un hueco para estar junto a Mikel en Liverpool, una ciudad que le gusta y en la que desconecta. Además, fue donde su futuro marido le pidió que se casase con él "de una forma muy romántica".

Esta visita a nuestro país para este acto tiene además una segunda intención, según una información de la revista '¡Hola!', recogida por otr/press. La guipuzcoana explicó que será la diseñadora de Pronovias la encargada de elaborar y diseñar su vestido de boda. "Nos reuniremos en unos días", dijo la modelo quien puntualizó que aún no sabía como será el traje, pero sí qué es lo que no le gusta, por lo que ahora tendrá que poner con Clará las ideas sobre la mesa e ir decidiendo.

En esta inauguración se reunieron numerosas novias y mujeres de futbolistas. Entre ellas otra que también tiene fecha de boda y también se casará en julio. Se trata de Tania, novia del jugador del Real Madrid, Rubén de la Red, que conoció en el instituto y con el que sale desde hace 5 años. El futbolista asustó la pasada semana a media España desplomándose en el campo y quedando inconsciente. Ante las preguntas sobre este hecho, la joven explicó que su pareja estaba ya bien y que hacía vida normal.

TORRES NO SE CASA

Quien no tiene planes de boda por el momento es uno de los futbolistas con más seguidoras en nuestro país, Fernando Torres, que actualmente juega en Inglaterra. Su novia Olalla confirmó que ella no estaba en este acto para buscar traje de novia porque no esta pensando, por el momento, en pasar por la vicaría. Así, Olalla se limitó a contar que conoció a Fernando en Galicia, donde ella residía y él veraneaba ya hace varios años, pero afirma que aún son muy jóvenes para darse el 'sí quiero'.

La joven, de 22 años, actualmente está matriculada en trabajo social y dedica gran parte de su tiempo a estudiar inglés. Olalla confesó a la publicación que esta es su primera experiencia como modelo y que lo ha vivido intensamente. De Fernando afirmó que le enamoró "su físico de arriba abajo y su forma de ser", y que apenas pueden pasear por Liverpool porque todo el mundo les conoce.