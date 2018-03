Hugo morán (psoe): "el pp es un enemigo en la lucha contra el cambio climático"

6/11/2008 - 20:55

MADRID, 6 (SERVIMEDIA) El secretario de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, dijo hoy que las palabras de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, asumiendo "al cien por cien" las opiniones de José María Aznar sobre el cambio climático confirman que "el PP es un enemigo en la lucha contra el cambio climático".

Las palabras de Aguirre ponen de manifiesto, según dijo Morán mediante un comunicado, que "son continuas y permanentes las declaraciones de los más importantes dirigentes del PP desacreditando y descalificando algo que no les ha importado ni les va a importar nunca: el cambio climático y sus consecuencias".

"Si los líderes del PP ignoran el problema que supone la amenaza del cambio climático, serán incapaces de involucrar a la sociedad para entre todos ir reduciendo este grave problema, que por mucho que se empeñen en manifestar lo contrario, es una amenaza real que ya está afectando a muchas partes del planeta", destaca Morán.

El dirigente socialista recuerda que "todos los países desarrollados han colocado en primera línea en sus agendas la lucha contra el cambio climático y, de hecho, el futuro presidente de Estados Unidos lo ha planteado como una prioridad".

Morán lamenta que "Rajoy, Esperanza Aguirre y Aznar no se enteren de lo que está pasando en el planeta y, lo más grave de todo, que no les importe y no vayan a hacer nada por solucionarlo".

