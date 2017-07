Una mujer queda enganchada a las puertas del metro en Roma y es arrastrada por el andén

Chocó contra el muro del túnel y fue ingresada en la UCI

El maquinista ha sido suspendido por el grave despiste

Varios pasajeros intentaron advertirle, pero estaba comiendo

Impactante accidente en la estación de Termini del metro de Roma. Una mujer quedó enganchada por la puerta fuera del tren y fue arrastrada por el andén hasta chocar contra la pared en la que empieza el túnel. El conductor, que ha sido inhabilitado, no se percató de los aspavientos de otros pasajeros.

En un vídeo grabado por las cámaras de seguridad de la estación y difundido por Il Corriere della Sera se ve cómo la mujer entra la última en el último vagón y decide en el último momento volver al andén. Es entonces cuando las puertas se cierran enganchando parte de su ropa y una mano.

Natalya Garcovich, la víctima del accidente, bielorrusa de 43 años, no recuerda nada, según ha contado a Repubblica. "Sólo sé que iba en el metro, oí gritos y entonces ya no recuerdo nada. Abrí los ojos y me encontré aquí", dijo al diario italiano desde el Hospital General Tor Vergata donde fue ingresada en la UCI aunque su vida no corre peligro.

Los gritos correspondían a las personas que se encontraban en el andén y que veían como la mujer era arrastrada sin remedio. Quien primero intentó tirar de ella fue un policía, que en el vídeo aparece agitando una prenda roja para llamar la atención del maquinista. Pero

Gianluca Tonelli estaba distraído comiendo y no se percató de lo que ocurría, según publican varios medios locales. Más de 10 vídeos del momento corroboran la infracción a los mandos, y han sido entregados por la empresa, que le ha suspendido, a la policía para que los analice.