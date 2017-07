El interior de España también tiene playa: cinco piscinas naturales a las que escaparse este verano

En Ciudad Real, Cáceres, Sevilla o Madrid

La laguna de Ruidera. Imagen: iStock.

No, no todos los españoles están deseando como locos que lleguen sus vacaciones para hundir los dedos de los pies en la arena y chapotear entre las olas del mar. A algunos, la mera idea de tener que enfrentarse a la playa y quedarse como una croqueta o blanco por la salitre del océano le produce escalofríos. Pero eso no significa que no puedan relajarse, refrescarse y disfrutar de un día de toalla, sol y chapuzón.

En España existen numerosas opciones a la playa, y una de las más bellas son las piscinas naturales. Las hay en todo el territorio nacional,pero es sobre todo en las provincias de interior donde logran que el verano no sea algo tan insoportable.

1.- Las Lagunas de Ruidera, Ciudad Real

En medio de Castilla La Mancha se encuentran estos lagos formados por la acumulación de carbonato cálcico y que reciben cientos de visitas de turistas al día. El parque natural de Las Lagunas de Ruidera está dividido entre las provincias de Albacete y Ciudad Real. Estas piscinas naturales tienen 34 zonas de baño interior autorizadas, repartidas en 21 municipios de la región. Para quienes piensen en una Mancha árida y seca, las Lagunas de Ruidera descubren un humedal que recibe más de 275.000 visitantes cada año.

2.- La garganta de los infiernos, Cáceres

Situadas en el Valle del Jerte, concretamente en una zona llamada Los Pilones, son 13 piscinas naturales que se han formado en la roca por la erosión del agua sobre el granito. Hay que caminar tres kilómetros para llegar a los pilones por un sendero pero en el paseo se puede disfrutar de numerosos saltos de agua y cascadas en sus arroyos y riachuelos. El Chorrero de la Virgen es una cascada ubicada en la misma zona con vistas impresionantes.

3.- Cascadas de Huéznar, Sevilla

Un grupo de cascadas y pozas con aguas ricas en carbonato de calcio que han provocado la formación de toboganes de roca. A unos dos kilómetros de San Nicolás del Puerto, estas piscinas en roca caliza están rodeadas de una gran vegetación en la que destacan los olmos y los sauces.

4.- Buitrago de Lozoya, Madrid

Localizadas en el área de río Sequillo, a 74 kilómetros de Madrid, son quizás una opción más 'explotada' y urbanizada. Su agua está tratada con cloro y hay un restaurante y un merendero. La entrada cuesta tres euros.

5.- Las presillas, Madrid

Unas piscinas naturales que se encuentran en Rascafría, en la Sierra de Guadarrama, a más de 90 Km de Madrid. Permiten disfrutar de unas magníficas vistas de la sierra y el acceso es totalmente gratuito. Incluyen zona de césped.