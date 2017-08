Activista denuncia estar "amenazada" y "desprotegida" por criticar la violencia que sufren los migrantes en Ceuta

16/08/2017 - 19:13

La activista de Caminando Fronteras Helena Maleno ha asegurado haber visto amenazada su seguridad y su integridad física y moral, después de declarar que la lesión sufrida por un policía el pasado 7 de agosto fue por "recibir a patadas" a los migrantes que estaban entrando a territorio español. "Me siento amenazada y desprotegida. Siento miedo porque las mismas instituciones que nos pueden proteger nos criminalizan, estoy recibiendo estas amenazas por decir lo de la patada", ha señalado.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Maleno en declaraciones a Europa Press, después de haber recibido una amenaza de muerte acompañada de una fotografía de una pistola y una bala en la que ponía: "Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades".

"Todo comenzó con el tema de la patada a la policía. Las amenazas estaban vinculadas a mi cuerpo, a mi condición de mujer y a que había que violarme", ha explicado, al tiempo que ha resaltado que "siempre" se dice que hay violencia en Ceuta y Melilla por parte de las personas migrantes, pero que, en su opinión, la violencia "sobre todo" la recibe este colectivo.

La activista ha afirmado que la violencia en las amenazas "aumentó" cuando el Sindicato Unificado de Policía (SUP) la señaló, aunque con 'tuits' "muy correctos", diciendo que "mentía con lo que pasaba en frontera sur". "Me entró miedo y estupor que un sindicato de la policía entrara en esa cadena para señalarme a mí. Me atacaban a mí en vez de a la violencia que estaba sufriendo", ha lamentado.

En este sentido, ha afirmado que "algunos sectores de la policía" la han señalado como "colaboradora de las redes de tráfico", y que el sindicato de la policía entró en una cadena de mensajes de Twitter en la que se le amenazaba. "Entró a avivar esas amenazadas y no a protegerme. Criminalizar a los defensores no es proteger", ha precisado.

"Recibimos amenazas por nuestra labor, no queremos que siga la impunidad contra esas personas que están en la frontera sur. Las instituciones nos están señalando, Zoido nos señaló en su día y a mí desde la Policía me han llamado traficante", ha subrayado Maleno, que también ha indicado que a la gente "no le da vergüenza decir que hay que poner ametralladoras en la frontera".

Ante esta situación, Maleno ha presentado una denuncia haciendo una recopilación de todas las amenazas que, por diferentes vías, instan a acabar con su labor de denuncia de la vulneración de derechos y ponen en peligro su vida.

Asimismo, la ONG Caminando Fronteras ha lanzado en Twitter la campaña #Defenderaquiendefiende en la que denuncia las amenazas recibidas y la situación en la frontera de Ceuta y Melilla, a la cual "se han adherido más de 100 organizaciones". "Hay organizaciones que se han adherido que han salido del armario y han reconocido que también sufren amenazas", ha dicho Maleno.

SITUACIÓN EN LA FRONTERA

Respecto a la situación actual en la frontera de Ceuta y Melilla, ha señalado que es "bastante dura" y que el problema es que "la impunidad es tal que no se puede ni hablar de ello". "Esto tiene que servir para terminar con la impunidad policial en la frontera sur. No es verdad que el control del territorio tenga que estar por encima de los derechos fundamentales de las personas, tenemos que hablar de lo que está sucediendo", ha sentenciado.

Sobre el cierre temporal de la frontera, Maleno ha criticado que se haya cerrado para "dar un mensaje de miedo" por la entrada de "hordas de personas migrantes". "En esta frontera han muerto mujeres porteadoras y no se ha cerrado la frontera. Es muy triste que por la muerte de seres humanos no se cierre la frontera y sí por dar una sensación de inseguridad", ha precisado.