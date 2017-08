Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas pide a Juana Rivas que "luche por lo que quiere a través de la ley"

16/08/2017 - 19:35

La presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, ha pedido a Juana Rivas que "luche" por lo que quiere conseguir pero "a través de la ley". "No puedo aconsejarle que incumpla la ley, pero a todas las mujeres les aconsejo que luchen contra una ley si se ha producido indebidamente. Nunca he dicho a una mujer que incumpla la ley", ha señalado.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado del Campo en declaraciones a Europa Press, después de que el Tribunal Constitucional rechazara este miércoles 16 de agosto el segundo recurso de Juana Rivas por "extemporaneidad". "No entiendo que el TC conteste que rechaza el recurso por ser extemporáneo. Juana está muy mal asesorada por ir al TC, que es la última instancia, sin haber agotado todos los recursos", ha lamentado.

En la misma línea, ha añadido que Juana Rivas, aunque "no cabe duda de que es una mujer maltratada", ha estado aconsejada "no mal sino pésimamente". "Estamos con Juana en que no miente cuando dice que está sufriendo, pero también es una persona mal asesorada porque no se está haciendo una narración clara de la historia", ha concretado.

"Su comportamiento es el de una mujer maltratada, pero no he visto nunca una noticia sobre malos tratos más tapada y más sin explicar", ha destacado del Campo, al tiempo que ha aconsejado a Juana Rivas que se "explicara" porque la gente "no sabe de qué se está hablando" ni cómo está planteado y resuelto jurídicamente su caso.

Por último, ha asegurado que es "imposible" maltratar a una mujer y "no estar maltratando a la vez al niño", por lo que ha pedido que cuando haya cualquier condena "firme por malos tratos" se aparte al niño de ese padre porque, en su opinión, "aquel que maltrata no puede ser un buen padre". "La violencia es aprendida, si se crían con un violento van a reproducir una conducta violenta", ha concluido.