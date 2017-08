Hernando (PP) sobre el caso de Juana Rivas: "Ella debió de asistir siempre y comparecer ante la justicia"

17/08/2017 - 10:10

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha afirmado este jueves 17 de agosto que Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que elude una resolución judicial para no entregarle sus hijos a su exmarido, condenado por maltrato, "debió de asistir siempre y comparecer ante la justicia".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Yo creo que, el momento, es siempre", ha manifestado Hernando en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si cree que es momento de que Juana Rivas se presente antes las autoridades después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado su segundo recurso de amparo por ser presentado con "extemporaneidad", esto es, fuera de plazo.

A juicio del portavoz del grupo 'popular' en la Cámara Baja, Juana Rivas "no ha estado bien" aconsejada pro sus asesores legales. "El desacato a la autoridad judicial no es el camino para reivindicar los derechos", ha advertido Hernando, al tiempo en que ha insistido en que entiende la situación de Rivas "desde el unto de vista humano".

No obstante, el dirigente del Partido Popular ha hecho hincapié en la importancia de que Juana Rivas comparezca ante los tribunales y defienda "sus derechos y su verdad". "Si no, al final, acabas dando alas a la parte contraria", ha remachado.

Respecto a la regulación de la gestación subrogada en España, Rafael Hernando ha declarado que su posición es la de las "resoluciones" aprobadas en el seno del Congreso de PP y del programa electoral del partido "en el que no iba esta medida".

Por último, el dirigente del 'popular' ha recordado que fue un asunto que se debatió en el Congreso del PP sin lograr una resolución favorable, por lo que ha indicado que si hay miembros de la formación que entienden que debería haber libertad de voto a este respecto, deben plantearlo ante el Comité Ejecutivo.