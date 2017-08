Atentados. organizaciones antirracistas están “preocupadas” ante el posible repunte de la islamofobia

18/08/2017 - 12:56

Las organizaciones Movimiento contra la Intolerancia y SOS Racismo Madrid mostraron este viernes su "preocupación" por el posible repunte de islamofobia que pueden provocar los atentados cometidos en Cataluña, que han provocado 14 muertes y más de un centenar de heridos.

Los presidentes de Movimiento contra la Intolerancia y SOS Racismo Madrid, Esteban Ibarra y Moha Gerehou respectivamente, se refirieron en estos términos en declaraciones a Servimedia con motivo de los atentados cometidos en las últimas horas en La Rambla de Barcelona y Cambrils.

Gerehou hizo hincapié en que "el repunte de la islamofobia es nuestra principal preocupación después de las víctimas", puesto que "ya hemos visto que grupos de neonazis como el Hogar Social Madrid y sus simpatizantes han empezado a difundir este tipo de mensajes", provocando que "al poco tiempo del atentado de Barcelona, '#StopIslam' se convirtiese en Trending Topic".

"Son mensajes que no paran de criminalizar a la comunidad musulmana vinculándolos con un terrorismo del que también son víctimas", señaló el presidente de SOS Racismo Madrid, que detalló que "prácticamente el 90% de los atentados se cometen en países de mayoría musulmana".

En este sentido, Ibarra pidió a la ciudadanía que "no se deje engañar por los discursos de islamofobia que en estos momentos inundan las redes", puesto que "también son víctimas del terrorismo fanático yihadista" y "no podemos hacerle el juego a estos terroristas".

"NO CONFUNDAMOS TERRORISTAS CON MUSULMANES"

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia denunció que "están descalificando a todos los musulmanes por el hecho de ser musulmanes", por lo que pidió que al igual que "no confundimos un cruzado con un católico, no se confunda a unos terroristas del Daesh con los musulmanes".

Sobre los mensajes de condena al atentado transmitidos por la comunidad musulmana, Gerehou afirmó a esta agencia que "no deja de ser algo muy perverso que a estas alturas de la vida la Comisión Islámica de España o la Mezquita de la M30 tengan que ser más rápidos que cualquier otra institución a salir a condenar unos hechos por los que obviamente no tienen ninguna culpa", porque "si no se les va a tachar de ser cómplices".

Por último, defendió la necesidad de que se informe de que los terroristas "tienen el rechazo de la propia comunidad islámica" para acabar con la islamofobia, así como "no dar voz a rupos neonazis que constantemente están haciendo esta unión de refugiados, musulmanes y el terrorismo porque de tanto decirlo al final cala".

