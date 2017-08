El creciente flujo migratorio a España podría volverse una "gran emergencia"

YA ES UNA EMERGENCIA YO COMO AUTÓNOMO LLEVO PAGANDO A LA SEGURIDAD SOCIAL 35 AÑOS 10.000 EUROS TODOS LOS AÑOS NUNCA HE ESTADO DE BAJA NO TENGO DERECHO NI A PARO, EN MI PUEBLO TODOS LOS QUE VIENEN LOS COLOCAN EN EL PARO DEL AYUNTAMIENTO VARIENDO Y TIENE MAS DERECHO QUE YO QUE SOY DEL PUEBLO, ESTO ES UNA INJUSTICIA SOCIAL SIN COTIZAR COBRAN ESTO NO AGUANTA MÁS