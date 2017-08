Atentados. musulmanes se concentran hoy en la rambla bajo el lema "no en nuestro nombre”

La comunidad musulmana residente en Barcelona celebrará este mediodía una concentración de repulsa el atentado perpetrado el jueves en esta ciudad por terroristas islamistas, en una protesta que ha convocado el Centro Cultural Islámico Catalán bajo mensajes como "no en nuestro nombre" o "stop terrorismo".

Junto a la Fuente de Canaletas -en plena Rambla-, la comunidad musulmana barcelonesa se dará cita a las 12.30 horas en el mismo lugar donde la furgoneta arrolló anteayer a decenas de personas, matando a 13 de ellas.

La convocatoria se ha difundido por redes sociales con proclamas como "Somos musulmanes, no terroristas" o "No tenim por" (no tenemos miedo), un grito entonado en toda la Ciudad Condal en los actos de repulsa de este viernes, a los que acudieron el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La protesta convocada por los musulmanes también pretende impedir que aflore la islamofobia en España y se extiendan acciones como las pintadas amenazantes aparecidas en la mezquita de de Montblanc (Tarragona), donde han aparecido mensajes como "vais a morir putos moros".

La Comisión Islámica de España ya expresó el jueves su "más enérgica condena y repulsa" por los atentados de Barcelona y Cambrils, deseando "la plena recuperación de los heridos" y transmitiendo su "solidaridad con el pueblo barcelonés y español".

