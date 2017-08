ONG piden no definir como "avalancha" la llegada de migrantes a España: "El Mediterráneo ya sangra en sus costas"

19/08/2017 - 13:29

"Hay que buscar una solución que vaya más allá de poner más vallas, más muros y más muertos en un Mediterráneo que ya sangra en sus costas", ha señalado en declaraciones a Europa Press el director de la Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, al tiempo que ha criticado que si se habla de "avalancha" o de "ataque" se está "criminalizando" y "elevando el pistón".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Red Española de Inmigración, la Asociación Pro Derechos Humanos De Andalucía (APDHA) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han pedido esta semana que no se defina como "avalancha" la llegada de migrantes a España, después del rescate de 593 personas en el Estrecho y el mar de Alborán que Salvamento Marítimo ha llevado a cabo este miércoles 18 de agosto, la mayor cifra registrada desde que el 12 de agosto de 2014 se auxiliara a 920 personas en las costas.

En este sentido, ha subrayado que el problema es "más grave" y no se está tratando con la "seriedad que necesita y que merece", y ha exigido "contextualizar las cosas", ha dicho. "Instamos a la Unión Europea a que no sólo ponga recursos para subcontratar sus fronteras, sino también para trabajar en la acogida, la solidaridad y la comprensión de que hay refugiados por otra serie de circunstancias y no sólo de la guerra", ha defendido.

"No se está contextualizando lo que está sucediendo, porque Europa está recogiendo lo que ha sembrado durante mucho tiempo y es importante que trabajemos por asumir el papel que tiene España", ha manifestado Escudero, destacando que ese papel "no se ha cumplido en la zona de frontera sur".

Para el director de la Red Española de Inmigración, el cierre temporal de la frontera de Ceuta, que ya se ha reabierto, es una "medida punitiva de control" y una manera de "intentar demostrar quién manda". "En Europa las fronteras deberían ser horizontes y no barreras. Sin embargo, a las personas migrantes las atacamos y las intentamos atajar constantemente", ha lamentado.

En la misma línea, ha añadido que estas personas lo "único" que tienen es "miedo" a huir de una situación que les "aboca a la muerte", y que el "problema" con estas personas es la "aporofobia" y el "odio a lo diferente".

NO HAY UNA "SITUACIÓN DE EMERGENCIA"

Por su parte, el portavoz de APDHA, Carlos Arce, ha asegurado que "el mensaje de avalancha no corresponde para nada con la realidad", y que ese "tipo de foco" tiene una "cierta intencionalidad política" para demostrar "una situación de emergencia que no lo es". "Se crea un determinado contexto para hacer pasables determinadas medidas del control de fronteras", ha resaltado.

"Estamos escuchando declaraciones de distintos políticos hablando de avalanchas y de llegadas sin precedentes, pero eso en realidad no es cierto. Si hacemos la comparativa con el año pasado sí ha habido un incremento de las llegadas, pero si comparamos con el año 2006 o 2007 las llegadas son inferiores", ha explicado.

Por ello, ha afirmado que dependiendo de "cuál sea la intencionalidad política" al presentar las cifras, se obtienen "unos resultados u otros". "Se está presentando una realidad como incontenible porque entren 10.000 personas, cuando realmente si abres el foco con el resto de entradas irregulares a nivel europeo es una cifra bajísima", ha precisado.

Asimismo, ha destacado que "otros elementos" que "sí son importantes y preocupantes", como el número de personas fallecidas en la frontera sur, que "siguen aumentando año tras año". "Esa cifra no la hemos escuchado en ninguna parte. Creo que ese otro lado de la noticia no se está contando", ha sentenciado.

"UNA LLAMADA DE PRUDENCIA"

Por otro lado, la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ha advertido de que hay que hacer una "llamada de prudencia" ante el incremento de las llegadas pero "en absoluto" llamarlo avalancha. "En este momento las llegadas sólo representan el 7% de las llegadas en toda Europa", ha asegurado.

"Las decisiones que está tomando Europa son erráticas y no resuelven el drama de las migraciones, que deben resolverse de una manera más integral y habilitando vías legales y seguras", ha explicado Galán, destacando que el "incremento de llegadas" a través de la ruta española en las costas andaluzas "manifiestan la necesidad" de que España y el resto de países "habiliten cuanto antes" este tipo de vías.

Igualmente, ha criticado que los puestos fronterizos y las oficinas de asilo que se habilitaron "siguen siendo inaccesibles" para las personas de origen subsahariano, para los que la "única opción" para llegar a un lugar "seguro" es saltar la valla o la vía marítima.

"Desde CEAR reivindicamos la necesidad de que cuanto antes se tomen decisiones y que se sigan garantizando los rescates como se está haciendo", ha concluido Galán.

MÁS DE 8.300 RESCATADOS EN 2017

Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 8.300 migrantes que viajaban en cerca de 420 embarcaciones en las costas españolas en lo que va de año. Concretamente, durante el mes de agosto cerca de 700 personas han sido rescatadas en aguas del Estrecho y del Mediterráneo, según datos recopilados por Europa Press.

Hasta el mes de julio, según cifras facilitadas a Europa Press por Salvamento Marítimo, el número de rescates realizados este año ascendía a 403 pateras y 7.642 personas, con 19 fallecidos y 79 desaparecidos. Esta cifra es superior a la facilitada por la organización en el mismo periodo del año 2016, con 188 pateras, 2.763 rescatados, un fallecido y dos desaparecidos.

Durante el 2016, un total de 464 pateras y 6.726 personas fueron rescatadas por Salvamento Marítimo, con seis fallecidos y 30 desaparecidos.

Los migrantes no sólo eligen las pateras como medio de transporte para intentar llegar a España, ya que este jueves 17 de agosto la Policía Nacional de Ceuta ha desmantelado, deteniendo a cinco personas, una red dedicada al pase de migrantes en motos de agua desde la ciudad autónoma a la Península.