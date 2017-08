Registran la casa de un imán en Ripoll (Girona) en busca de pistas y ADN

19/08/2017 - 13:55

Los Mossos han registrado la madrugada de este sábado la casa de un imán en Ripoll (Girona) en busca de pistas y pruebas de ADN para saber si este podría ser uno de los muertos en la explosión de la casa de Alcanar del miércoles.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el individuo ha sido imán de Ripoll y se investiga su participación en los atentados perpretados en Barcelona y Cambrils.

En declaraciones a los medios este sábado, el portavoz de los Mossos, Albert Oliva, ha informado que se ha producido una nueva entrada y registro en un domicilio de Ripoll y que ya llevan un total de nueve en el municipio a raíz de los atentados.

Ha enmarcado este nuevo registro "dentro de la línea de investigación para unir la información que ha llegado hasta ahora", en el marco de un operativo complejo.

No obstante, no ha confirmado oficialmente que se trate del domicilio del imán de Ripoll, sin apuntar ningún papel ni rol concreto, para no dar informaciones que no estén objetivamente contrastadas, además de no perjudicar las pruebas que están recogiendo.