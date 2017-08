Los Mossos no descartan que el huido o huidos puedan estar fuera de España pero no tienen indicios

20/08/2017 - 13:58

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, no ha descartado este domingo que los tres sospechosos del atentado en busca y captura --de los que está vivo al menos uno, Younes Abouyaaqoub-- puedan haber traspasado la frontera con Francia, aunque no hay indicios: "No tenemos información en ese sentido".

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Preguntado en rueda de prensa ante medios internacionales si puede estar dentro o fuera de España, ha añadido que, desde el primer momento tras el atentado, se reforzaron fronteras y aeropuertos, "con lo cual se han hecho los filtros necesarios".

"Eso evidentemente no excluye la posibilidad de que una persona, con el uso de un vehículo --no le digo que tengamos información en este sentido--, como posibilidad, evidentemente que han podido saltar la frontera por otros medios", y ha añadido que están en contacto con policías extranjeras en general y con las francesas en particular, con la que les une un especial lazo por ser el país vecino.