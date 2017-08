La Ertzaintza investiga una supuesta agresión sexual a una menor en fiestas de Azkoitia (Gipuzkoa)

20/08/2017 - 18:12

El Ayuntamiento rechaza "todo tipo de agresiones machistas" y pide "el máximo respeto a la intimidad de la presunta víctima y su familia"

SAN SEBASTIÁN, 20 (EUROPA PRESS)

La Ertzaintza investiga la supuesta agresión sexual cometida contra una menor durante las fiestas de Azkoitia (Gipuzkoa), tras la denuncia presentada este sábado en la comisaría.

Según ha informado a Europa Press el Departamento de Seguridad, tras formalizarse la denuncia, la Policía vasca ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Azkoitia ha hecho público un comunicado en el que pide "respeto a la intimidad de la presunta víctima y su familia".

El Consistorio explica que, "pocas horas después de que el Ayuntamiento felicitara a la ciudadanía por disfrutar de los Andramaris en normalidad y buena convivencia", la Ertzaintza le informó de una denuncia por agresión sexual a una menor.

El Ayuntamiento asegura que la Ertzaintza "mantiene abierta la investigación para esclarecer el presunto abuso sexual", por lo ha pedido "el máximo respeto a la intimidad de la presunta víctima y su familia".

"NO ES NO"

Además, el alcalde, Javier Zubizarreta, ha expresado su rechazo por "todo tipo de agresiones machistas". "Las instituciones y la sociedad decimos bien alto que 'no es no'. Sin embargo, los abusos no cesan", ha lamentado.

Por ello, ha pedido la unidad de "todos" así como su "implicación y compromiso" en "esta batalla". "Ni en Azkoitia ni en ningún sitio, ni ahora ni nunca, caben unas relaciones sin consentimiento", ha advertido.

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana ha llamado a "ser conscientes" de que no se puede "someter a la presunta víctima ni a su familia a una presión mediática y social que puede ser feroz".

"Hasta el momento, el Ayuntamiento no se ha pronunciado por expreso deseo de la familia de llevar el caso con la máxima discreción. Respetémoslo", asegura Zubizarreta.

El regidor de la localidad ha instado, tras haberse "filtrado" los hechos, a ponerse "en la piel de la víctima y de sus padres", y tratar esta cuestión "con el debido respeto, para que ninguna víctima tema denunciar un delito contra la libertad sexual".

"No somos quién para hacer más dura aún la situación de la presunta víctima y tampoco somos quién para enjuiciar a nadie antes de que la policía y los jueces hagan su trabajo", ha añadido.

El alcalde ha insistido en que "no se contribuya a agravar la situación" y ha puesto "a disposición de la presunta víctima toda la ayuda y los recursos necesarios", a la vez que se ha comprometido a "seguir trabajando hasta erradicar la violencia machista".