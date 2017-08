La formación de la plantilla del restaurante Universo Santi combina historias de superación y alta cocina

La plantilla del Restaurante Universo Santi, ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz) y promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible y que cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración continúa con su periodo de formación con las miras puestas en la apertura al público de las puertas del restaurante. En la finca El Altillo se combinan conocimientos de hostelería con historias de superación de cada uno de los 45 alumnos.

La plantilla, compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, realizarán labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, y han sido seleccionadas entre miles de candidatos por la Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo y Fundación DKV Integralia, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla, compuesta por personas con diversidad funcional.

Cada uno de los alumnos cuenta con una historia de superación y una lucha por delante. Todos agradecen la oportunidad que se les ha dado, pues la mayoría de ellos contará con un contrato de formación durante tres años, de los que seis horas serán de trabajo y dos de formación. El objetivo no es solo la formación, sino la integración y la continuidad en la vida laboral.

De esos 45 alumnos, Patricia de la Flor ha sido una de las seleccionadas para poder formar parte de Universo Santi, estando formándose actualmente en tareas de formación en sala y en atención al público, como bien ha explicado a Europa Press.

Esta joven jerezana de 32 años tiene dos historias solapadas pero que está superando, por un lado, varias hernias discales que provocaron que le dieran la "incapacidad para poder realizar mi trabajo como auxiliar de ayuda a domicilio" y además "una situación de violencia de género" de la que "afortunadamente" ha conseguido salir hace más de dos años, mientras que espera un dictamen de la justicia.

Esta joven ha pasado de "creer que no servía para nada, porque estaba llena de miedos e inseguridades, a que esto sea un reto para mí". Además, ha destacado que "no quería seguir y ahora en cambio estoy motivada, ilusionada con mi futuro", porque "tengo a mi familia, a mi pareja" y una formación que la llevará a insertarse de nuevo en el mercado laboral.

De su formación no solo ha valorado los conocimientos que está adquiriendo y sentirse "capacitada" para ponerse delante de alguien "y preguntarle qué quiere". Igualmente se siente agradecida al presidente de la fundación promotora de Universo Santi, Antonio Vila, a los profesores y a los propios compañeros, porque "todos son geniales y te dan ánimos todos los días".

Sin ir más lejos, De La Flor ha añadido que llega a casa "como un niño chico del colegio, sin parar de hablar y contar lo que hecho o dejado de hacer". "Tengo muchas ganas de aprender y ahora sí creo que puedo", ha remarcado.

Sin duda, su historia es la de la superación, porque un día, cuando vio que su madre lloraba cuando le dijo que "no podía más" y a pesar de que no conocía su situación personal "porque no la quería preocupar", fue cuando tuvo la certeza de que tenía que dejar a su expareja y abandonar esa vida. "No lo hice por mí pero lo hice por mis padres, porque no quería verlos mal". Ahora "me siento afortunada", ha explicado.

Otro de los alumnos, Alejandro Giménez Luque, el único que llega de Málaga y que se ganó una plaza en este programa por sus conocimientos culinarios, está recibiendo formación en cocina, aunque ya cuenta con un grado medio de la misma materia. Este joven con Síndrome de Donw ha destacado que su discapacidad no le impide tener expectativas como piensa parte de la sociedad, por ello ha añadido que "tengo muchas ganas de trabajar y de demostrar lo que sé".

"La cocina es mi pasión, me llena, me encantan los sentimientos que desprenden los platos" y además "me hace sentirme ágil y con brío", según ha relatado. Le han enseñado a moverse "con más rapidez a la hora de cocinar" para poder dar respuesta a las exigencias de los clientes.

INDEPENDENCIA

Este joven de 22 años se prepara para su salida al mercado laboral, pero además pretende llevar una vida independiente. En ese sentido, uno de los programas que integra la formación de Universo Santi le ayuda, a él y a sus compañeros, a poder alcanzar ese objetivo.

Al hilo, Gloria Bazán, trabajadora social de este proyecto, ha destacado que, de forma paralela a la formación en distintos sectores de la hostelería se está desarrollando otro programa de vida independiente. La intención es que estos alumnos puedan, en el futuro, acogerse a otro proyecto que se encuentra en vías de ponerse en marcha como es el de los pisos tutelados.

Bazán ha destacado que "es fundamental que tengan una vida independiente y que no haya tanta sobreprotección de las familias, que es lo que queremos eliminar".

Esta joven de 27 años natural de Jerez también afronta una situación de discapacidad, pues cuenta, como ha relatado, con parálisis cerebral, pero ha conseguido, "con esfuerzo y con ganas" sacarse la carrera de Trabajo Social y "tener piso, coche y pareja", en definitiva, una vida plena, porque es "independiente", que es lo mismo que pretende para los alumnos de Universo Santi.

Además, Gloria Bazán ha declarado que le "encanta" su trabajo y que "siempre" ha querido trabajar "con gente con discapacidad", porque se siente identificada y le llena de "satisfacción ayudarles".

Los tres han coincidido en agradecer la oportunidad que les ha ofrecido Universo Santi.

Cabe recordar que entre las finalidades principales de Universo Santi se encuentra favorecer la integración laboral y social de personas con discapacidad para su vida autónoma e independiente.

Universo Santi no solo cuenta con el legado del chef Santi Santamaría como una filosofía culinaria y de vida, sino que también se ha instalado la cocina de Santamaría, de donde salieron los platos merecedores de las Estrellas Michelín. Unos fogones que han necesitado de un arduo trabajo para el que se han necesitado hasta 14 viajes desde el restaurante Can Fabes en Barcelona a Jerez.

