Destinos vacacionales más inteligentes y robótica al servicio de las personas, estrellas del congreso de turismo de fundación once

21/08/2017 - 12:30

- El Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre en Málaga

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

Cómo hacer que los destinos vacacionales sean más inteligentes para que se adapten mejor a las necesidades de sus usuarios y cómo conseguir que la robótica sea útil para personas mayores o con alzhéimer serán dos de los temas que se abordarán en el II Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas, que tendrá lugar en Málaga del 27 al 29 del próximo mes de septiembre, impulsado por Fundación ONCE.

Bajo el lema 'Accesibilidad 4.0', el encuentro fusiona por segunda vez consecutiva el VII Congreso de Diseño, Redes de Investigación y Tecnología para Todos (DRT4ALL) y el VI Congreso de Turismo para todas las Personas en un único evento que mostrará cómo la tecnología, los destinos turísticos inteligentes, los productos y servicios mejoran la vida de todas las personas.

Desde esta perspectiva, el evento, que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, pondrá sobre la mesa aspectos relacionados, por ejemplo, con la importancia del hogar digital para facilitar la vida a todos sus habitantes, tengan o no discapacidad, o del desarrollo de tecnologías basadas en la robótica.

A este respecto, el congreso contará con la intervención de George I. Fomitchev, fundador y CEO Endurance Robots, una startup dedicada al desarrollo de tecnologías basadas en robótica. En su ponencia abordará cómo dar asistencia a personas mayores y pacientes de alzhéimer con chatbots, un software de inteligencia artificial capaz de llevar a cabo diversas tareas autónomamente.

Endurance Robots ha aprovechado esta tecnología para desarrollar una solución innovadora e inteligente que asiste a personas mayores, incluidas las que tienen alzhéimer, y que puede personalizarse en función de las necesidades de cada usuario.

Además de la robótica, el encuentro internacional de Málaga debatirá sobre las tecnologías y servicios de acceso a la información y la comunicación, la interacción persona máquina, los productos de apoyo o la teleasistencia y el telecuidado como consecuencia de la prolongación de la vida activa.

También habrá tiempo y espacio para mostrar las ventajas de un hogar digital, que entre otras son las de posibilitar la vida independiente; para hablar del empleo de la robótica como favorecedora de la autonomía personal, y para debatir sobre la innovación como mejora del transporte de todas las personas. Asimismo, se abordará el uso de las tecnologías para promover las Smart City, mejorar el aprendizaje y para buscar soluciones a cuestiones como el turismo accesible.

Organizado por Fundación ONCE, el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las personas cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Organización Mundial del Turismo, European Network for Accesible Tourism (ENAT), Diputación de Málaga, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ONCE, ILUNION y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, figuran como colaboradores tecnológicos eSmartcity, Fundación Vodafone España, Casadomo y Samsung. Y como patrocinadores, ILUNION Hotels, Renfe y Fundación ACS.

(SERVIMEDIA)

21-AGO-17

JAL/pai