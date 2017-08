Andalucía insta a no combatir "el terrorismo con radicalismo" tras los ataques a mezquitas y sedes islámicas

21/08/2017 - 14:17

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha manifestado este lunes que "el terrorismo no se combate con radicalismo" sino "con unidad" y "apostando por la integración plena y por la convivencia" ciudadana, por lo que ha abogado por "seguir nuestra vida dentro de la normalidad" como la "mejor respuesta" a los atentados terroristas.

ALMERÍA, 21 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado la consejera de Interior tras los ataques este fin de semana a la Mezquita Mayor de Granada, donde una docena de radicales se habría presentado con bengalas y proclamas xenófobas, y a la Fundación Mezquita de Sevilla, que denunció pintadas islamófobas y xenófobas en su sede, todo ello tras el doble atentado en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona).

"No metamos a todos en la misma cesta y no combatamos el terrorismo con radicalismo, sino con unidad, diciendo que no nos van a callar, que nos van a amedrentar, sino que vamos a seguir nuestra vida dentro de la normalidad", ha reclamado la titular andaluza de Interior.

La consejera ha incidido en que "una buena parte de la comunidad musulmana tanto en Cataluña como en el resto de España ha hablado con claridad diciendo que esas personas no le representan", por lo que cree necesario que "toda la ciudadanía estemos a una" y que se produzca "el reconocimiento a la diversidad, porque todos no somos iguales".

Aguilar ha recalcado su llamamiento a la "unidad" y a la "convivencia normalizada" para hacer frente al terrorismo yihadista contra el cual las fuerzas políticas ya suscribieron un Pacto de Estado para combatirlo "dentro del Estado de derecho, de la democracia, de la libertad y trabajando por la integración plena de todos".

Para la consejera, "cuanta mayor tranquilidad" y "mayor normalidad" se imponga en el desarrollo de la vida cotidiana, mejor respuesta se dará tras los atentados. "Cualquier otra cosa sería estar respondiendo a los que tanto daño y tanta barbarie generan con los atentados terroristas", ha advertido.