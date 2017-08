Las temperaturas seguirán estando por encima de lo normal esta semana y superarán los 40ºC aunque el viernes bajarán

21/08/2017 - 15:13

Se espera temporal de Levante fuerte en el Estrecho para toda la semana

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Las temperaturas continuarán altas durante esta semana y por encima de los valores habituales para el verano, destacando Galicia, donde se superarán los 40ºC en zonas del valle del Miño, y los termómetros comenzarán a bajar a partir del viernes 25 de agosto, cuando también aumentará la inestabilidad, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de AEMET Rubén del Campo ha explicado que "no se puede hablar de ola de calor" aunque se dan las condiciones de "duración" y "extensión", porque "las temperaturas son altas pero no extremas". Pese a ello, ha señalado que "esta semana seguirá haciendo mucho calor" y no habrá precipitaciones importantes.

Según Del Campo, las altas temperaturas se deben al viento del sur de procedencia africana que, "con cielos despejados, hace que se produzca un calentamiento de las superficies". Una de las consecuencias directas, según ha explicado el meteorólogo, es la calima que se espera en la mitad sur y Canarias.

Así, para este martes 22 de agosto se esperan temperaturas altas en buena parte del interior del país, mitad sur, zona del Ebro, Galicia y medianías de Canarias, mientras que es poco probable que se den precipitaciones, aunque quizá haya nubes de evolución en las zonas montañosas del interior que deje chubascos débiles y dispersos.

El viento soplará de componente sur en el Cantábrico y rolará al oeste, cuando podría ser fuerte. Además se espera temporal de Levante fuerte en el Estrecho.

Para el miércoles 23 de agosto, las temperaturas tienden a bajar en la mitad norte de forma notable en el área del cantábrico, con descensos de hasta 6ºC con respecto a los valores del día anterior; no obstante, subirán ligeramente en el suroeste y en las islas Canarias, donde seguirán por encima lo normal. Asimismo, no se esperan lluvias y el temporal de Levante en el Estrecho continuará fuerte.

El jueves se espera que aumente la inestabilidad, y se prevén lluvias en Cantabria y País Vasco y tormentas en Pirineos y Sistema Ibérico. Los termómetros bajarán en el noroeste y en el centro, aunque ascenderán en el alto Abro y el Levante continuará en el Estrecho. Además, se espera régimen intenso de aliseos en Canarias.

A partir del viernes, aumenta la inestabilidad atmosférica en el norte, que se irá extendiendo hacia el centro. Se esperan un aumento de temperaturas en el extremo norte y bajarán en la vertiente atlántica, aunque seguirán alta, mientras que el temporal en el Estrecho comenzará a remitir.

Aunque para el fin de semana todavía existe "incertidumbre", lo más probable según la AEMET es que haya lluvias en el tercio norte y que se irán extendiendo progresivamente hacia el norte.

RÉCORD DE MÍNIMAS EN TARIFA

Según Del Campo, durante la semana pasada se ha batido un récord doble de temperaturas mínimas en la ciudad gaditana de Tarifa. Así, el pasado 18 agosto la mínima fue de 24,6ºC, y el día 20 de agosto, de 25,2ºC. Hasta ahora, la mínima estaba en 24,4ºC y fue registrada hace un año por estas fechas.

Por otro lado, Del Campo ha facilitado las temperaturas de algunas ciudades en España para esta semana. Así, en Madrid, el martes se esperan 37ºC de máxima y 24ºC de mínima; el miércoles, 37ºC/22ºC; el jueves, 36ºC/22ºC; y el viernes, 35ºC/21ºC.

En Córdoba, 40ºC/20ºC para el martes; 41ºC/21ºC el miércoles; 40ºC/21ºC para el jueves; y 37ºC/20ºC el viernes. En Ourense, donde este lunes se esperan hasta 41,5ºC, tendrá 37ºC de máxima para el martes y 19ºC de mínima; 37ºC/18ºC el miércoles; 33ºC/17ºC el jueves; 30ºC/16ºC el viernes.

En Valencia, se espera que para toda la semana haya una temperatura máxima de 30ºC y 22ºC de mínima. "Aquí, lo más destacado es la sensación de bochorno", según ha indicado Del Campo.

Por último, en Zaragoza, el martes se esperan 38ºC de máxima y 21ºC de mínima; el miércoles, 35ºC/22ºC; el jueves 37ºC/22ºC; y el viernes, 36ºC/22ºC.