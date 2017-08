Gobierno catalán y Barcelona defienden la convivencia y combatir el odio, "cómplice del terrorismo"

21/08/2017 - 15:31

La Taula de Ciutadania y el Consell Municipal d'Inmigració irán juntos a la manifestación

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han abogado este lunes por mantener el modelo de convivencia y de cohesión social que sostienen que caracteriza Cataluña y su capital, porque "las expresiones de odio son cómplices del terrorismo", ha advertido el teniente de alcalde Jaume Asens junto a la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, tras un encuentro en el consistorio por el atentado en La Rambla y en Cambrils (Tarragona).

El odio "es precisamente lo que busca el terrorismo, es hacerle el juego al terrorismo", ha aseverado Asens en rueda de prensa con representantes de entidades de la Taula de Ciutadania y del Consell Municipal d'Inmigració, que han acordado un comunicado en el que defienden este modelo de convivencia, suscrito por unas 80 entidades que forman parte de ambos órganos de participación de entidades vinculadas a la inmigración y la convivencia.

Bassa ha insistido en que seguirán defendido un modelo de convivencia antagónico al modelo del odio que promueven los terroristas, porque las propuestas de odio no tienen cabida en Cataluña sean como sean, y ha insistido: "Nos reafirmamos en la idea de la convivencia, el diálogo y de vivir juntos para convivir mejor".

"Los sentimientos y reacciones de rechazo hacia estos atentados son fruto de unas personas concretas, no se pueden generalizar hacia ninguna comunidad ni hacia nadie", ha subrayado la consellera, y Asens ha remarcado que la diversidad es el mejor valor para combatir el terrorismo, cuya victoria es el odio, porque lo retroalimenta, según él.

"El odio no se vence con más odio", ha expresado Asens, que ha dicho que la solución pasa por que nadie quede aislado ni se sienta excluido de la sociedad y que todas las personas y comunidades interactúen, creando comunidad, pueblo, barrio, conciencia colectiva y sentimiento de pertenencia, ha dicho.

Ha añadido que los atentados reafirman el compromiso de acoger a personas que solicitan refugio, porque son víctimas del mismo horror que asegura que ha vivido Barcelona: "Huyen de lo mismo de lo que huía la gente en La Rambla, el mismo horror de la guerra y el terrorismo".

MANIFIESTO

Los dos órganos de participación, adscritos a Generalitat y Ayuntamiento, abogan en su comunicado --acordado en un encuentro con 31 de las cerca de 80 entidades-- por continuar con la inclusión y acogida de migrantes y refugiados en una Catalunya que es plural, como creen que demuestra que las víctimas sean de 34 nacionalidades: "Somos un pueblo diverso y un solo pueblo con valores comunes. No lo cambiarán. No nos dividirán, porque no tenemos miedo".

El atentado no sólo fue contra las víctimas sino hacia toda la sociedad y su proyecto diverso, intercultural y democrático, porque "su ideología es el odio", ante el que se deben reforzar puentes y relaciones y reconstruir lo que han pretendido destruir, según el manifiesto, que han leído una de las representantes de la Coordinadora d'Associaciones de Senegalesos de Catalunya, Bongo, y el vicepresidente del Consell Municipal de la Inmigració, Rodrigo Araneda.

Las entidades agradecen y admiran la respuesta cívica, social, institucional, de los servicios de emergencias y de seguridad y de la ciudadanía que ha respondido con solidaridad, humanismo y sentido cívico: "Muchos de nosotros escogimos este país para vivir y convivir y, en días como estos, nos sentimos orgullosos".

Ambos órganos de participación han acordado acudir juntos en la manifestación de rechazo a los atentados prevista para el sábado, con un bloque conjunto y bajo el lema 'Contra l'odi, un sol poble", han explicado, y han señalado que está prevista una reunión en la Generalitat este mismo lunes para abordar detalles de esta movilización.

Tras el acto --al que también ha asistido el Secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós--, miembros de las entidades han plasmado su rechazo en los libros de condolencias, instalados en el patio del Ayuntamiento --estuvieron en el Saló de Cent hasta el domingo--, delante de una pancarta en la que se puede leer 'Barcelona, ciudad de paz' en 15 idiomas.