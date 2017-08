Un líder de la Cámara Baja cree que Trump "metió la pata" con su reacción sobre Charlottesville

Washington, 22 ago (EFE).- El presidente de la Cámara Baja de EEUU, Paul Ryan, dijo este lunes que el presidente Donald Trump "metió la pata" cuando culpó a "los dos bandos" de la violencia racial en Charlottesville (Virginia).

"Creo que metió la pata con sus comentarios", dijo Ryan en un programa de CNN con preguntas de ciudadanos.

Ryan dijo que Trump "se equivocó" con sus comentarios, que en su opinión fueron "confusos" y "moralmente ambiguos".

El pasado 12 de agosto, un neonazi mató a una mujer e hirió a una veintena de personas al arrollar con su vehículo a los participantes en una manifestación antirracista que protestaba por la presencia de ultraderechistas en Charlottesville.

Trump evitó señalar a los ultraderechistas como responsables de lo ocurrido al culpar primero a "muchos bandos", aunque pasadas 48 horas de los hechos condenó a neonazis, supremacistas blancos y el Ku Klux Klan, todos presentes en Charlottesville.

El presidente estadounidense, no obstante, no tardó ni 24 horas en enmendar esa condena al insistir en su teoría de "los dos bandos" y afirmar que entre los neonazis había "gente muy buena", declaraciones a las que se refirió Ryan y que solo fueron bien recibidas por la ultraderecha.

Después de abordar Charlottesville, a Ryan le preguntaron por otros asuntos relacionados con Trump, como su inclinación a las polémicas en Twitter, la red social favorita del presidente.

"¿Que si me gustaría que tuitease un poco menos? Claro que me gustaría. Pero creo que eso no va a cambiar", dijo.

El presidente de la Cámara de Representantes también habló de la agenda legislativa republicana e invitó a sus colegas del Senado a que retomen el debate sobre la derogación del Obamacare, que fracasó en julio en la Cámara Alta por la propia oposición conservadora.

Asimismo, opinó que ambas cámaras se entenderán mejor en las próximas semanas para aprobar la reforma fiscal que quiere Trump.