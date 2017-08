El cupón diario de la once reparte 350.000 euros en la localidad madrileña de pezuela de las torres

22/08/2017 - 9:43

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 350.000 euros en Pezuela de las Torres (Comunidad de Madrid), en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de ayer, lunes 21 de agosto de 2017.

El agente vendedor de la ONCE José Antonio Mediero San Martín es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Pezuela de las Torres desde su punto de venta, situado en la Plaza de la Iglesia, número 1, y donde ha dado la suerte a 10 de sus clientes habituales, informó la ONCE.

El Cupón de la ONCE de este día dedicado al Tricentenario del Traslado de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla a Cádiz también ha dejado premios en la Comunidad Valenciana, agraciada con 315.000 euros; y en La Rioja, que ha recibido 175.000 euros. En total, este sorteo ha repartido 840.000 euros en tres Comunidades Autónomas.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

