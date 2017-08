El consejero catalán de Interior dice que no ha querido "hacer política" con las víctimas y pide no polemizar

22/08/2017 - 11:21

Insiste en que colocar bolardos es una medida complicada y reclama que los Mossos tengan más información de los imanes que pasan por la cárcel

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Interior, Joaquim Forn, ha sostenido que no ha querido "hacer política" con las víctimas mortales de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y ha pedido que no se polemice con éstas.

"No he querido ofender a nadie. La gente nos pedía constantemente si eran catalanas o no. No rectifico", ha dicho este martes en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, preguntado por la polémica generada después de referirse de manera diferenciada a las víctimas catalanas y del resto de España.

"HAN APRENDIDO"

El consejero ha insistido en que los Mossos d'Esquadra tienen constancia de los discursos que se pronuncian en los oratorios musulmanes pero que aquellos individuos que quieran inculcar un discurso radical "han aprendido" y no lo harán en público.

Así, ha reclamado que los Mossos dispongan de más información sobre el paso por prisión de los imanes y una mejora de la información recibida, después de que el de Ripoll (Girona), al que se le atribuye la radicalización de los terroristas, cumpliera pena de prisión entre 2010 y 2014 en Castellón por un delito de tráfico de drogas y los Mossos no tuvieran constancia.

Sobre la instalación de bolardos en La Rambla de Barcelona, Forn ha negado que exista una discrepancia entre el Ayuntamiento y la Generalitat, y ha opinado que la instalación de medidas disuasorias sería complicada y dejaría al descubierto otras zonas de la ciudad.

Así, ha apuntado que el debate sobre este tipo de medidas corresponde a los expertos, aunque ha reconocido que hay "mejoras por hacer".