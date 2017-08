El vicepresidente del centro cultural islámico 'Camino de la Paz': "Era necesario salir a la calle y decir basta ya"

22/08/2017 - 11:30

El vicepresidente del centro cultural islámico 'Camino de la Paz', Mohamed Iqbal, ha declarado en 'Herrera en COPE' y después de la manifestación en Barcelona que "ya era hora de que la comunidad musulmana saliera en masa a la calle y dijera basta ya".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Iqbal ha indicado que es importante que cale el mensaje en los jóvenes y que "entiendan que no tiene justificación" un atentado como el perpetrado el pasado jueves en Barcelona y Cambrils. "Han hecho un daño enorme a la humanidad y a la comunidad musulmana que vive en España", ha subrayado Iqbal este martes 22 de agosto en declaraciones a la COPE, recogidas por Europa Press.

Por otro lado, ha apostado por un mayor "control y colaboración" para que una persona que ha estado en la cárcel no pueda llegar a ser imán en una mezquita pues, según ha señalado, los imanes "tienen un papel muy destacado" y son los encargados de "recaudar fondos, buscar espacios y despertar la necesidad de tener un lugar de culto".

LA COMUNIDAD MUSULMANA CLAMA CONTRA EL TERRORISMO

Este lunes 21 de agosto, la comunidad musulmana catalana clamó contra el terrorismo en una concentración en la plaza Catalunya de Barcelona, a la que siguió una manifestación por un lateral de La Rambla para condenar los atentados terroristas en la capital catalana y Cambrils (Tarragona).

La convocatoria, a la que se han adhirieron 153 entidades tanto musulmanas como no musulmanas, contó con la presencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los consellers Raül Romeva y Meritxell Serret; los tenientes de alcalde Gerardo Pisarello y Jaume Collboni; los diputados del Congreso Gabriel Rufian y Joan Tardà (ERC) y Carles Campuzano (PDeCAT), el diputado del Parlament Carlos Carrizosa (Cs) y el concejal Alfred Bosch (ERC), entre otros.

Durante la concentración se sucedieron lemas como 'No tinc por' --No tenemos miedo--, 'Visca Barcelona', 'Somos musulmanes, no terroristas', 'No al terrorismo', 'Barcelona unida, jamás será vencida', 'Somos catalanes, somos musulmanes', 'Paz, amor, eso es Islam' y 'Soy musulmán, soy Barcelona'.

En el manifiesto, leído en catalán, castellano y árabe, la comunidad musulmana de Catalunya expresó su rechazo y condena a los "terribles" atentados, y aseguró que el dolor y la incomprensión ante los hechos es común con el resto de la sociedad.

También abogó por trabajar juntos para que no se vuelva a repetir y para que los jóvenes musulmanes "no abracen ideologías perversas que no tienen justificación ni explicación, y que no tienen nada que ver con el Islam y la religión musulmana".