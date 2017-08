El Ayuntamiento de Madrid subraya que el "caudal de rencor" de los yihadistas no se resuelve con bolardos

22/08/2017 - 12:33

Sánchez Mato replica al cura que culpó a Colau de los atentados que "su análisis es de una peligrosa arrogancia"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, sostiene que el "caudal de rencor" que a su juicio muestran los terroristas yihadistas no se resuelve colocando bolardos y ha tachado "de una peligrosa arrogancia" las críticas del párroco de Cuatro Caminos que dijo en una homilía que "una parte de la culpa" por los atentados de Barcelona era de la alcaldesa de esa ciudad, Ada Colau, por no instalar esos bolardos.

En una carta compartida a través de Twitter este martes, el concejal se ha definido como "comunista y cristiano" y ha lamentado que las palabras del párroco Santiago Martín se transmitieran desde un púlpito ante los feligreses, "con toda la autoridad moral que eso confiere", y no lo hiciera "en la barra de un bar con amigos" o en el "rellano de las escaleras, con sus vecinos".

Martín afirmó el domingo que "no puede ser que solamente estemos rezando" y que "menos lágrimas y más hacer cosas", y además de Colau también criticó a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, después de haber caminado por Plaza Mayor y la Puerta del Sol el pasado fin de semana y comprobar la ausencia de bolardos en los aledaños.

En este sentido, Sánchez Mato ha considerado que el análisis de Martín es "de una peligrosa arrogancia". "Un paseo le permite no solo poner en duda el trabajo de una alcaldesa, sino la coordinación de las fuerzas de seguridad y las medidas de prevención adoptadas. Tras la lectura de unos titulares se permite jugar a ser abogado de las víctimas", ha criticado.

"Si la respuesta a este y otros atentados es tan simple como un bolardo, cabría caer en la desesperanza. ¿De verdad alguien puede pensar que el caudal de rencor acumulado se para con unos bolardos? ¿O dejando de vender bombonas de butano? ¿Quizás aboliendo la venta de cuchillos con filo?", ha lamentado el edil.

Mato ha dicho que "además de comunista" es cristiano, y ha esperado que el párroco comparta con él "la admiración por Jesús de Nazaret". "A sus enseñanzas acudo cuando hay fenómenos o situaciones ante las que carezco de explicación. A sus lecciones de humildad me remito cuando hay momentos tan desoladores como este", ha enfatizado.

"ALGO NO FUNCIONA BIEN"

Para el concejal, el terror "causado por chavales" revela "que algo no funciona bien", por lo que ha defendido que hay que pensar en "soluciones más complejas". También ha incidido en que el párroco tendría que encontrar "respuesta en el amor y en el sagrado respeto por la vida de la gente, también hacia los que considera sus adversarios políticos".

En la carta, Sánchez Mato también ha explicado que los atentados han causado "pérdidas irreparables" en las víctimas directas y sus familias. Pero también ha señalado que el desgarro "no se queda ahí". "Toda la comunidad musulmana en general y las familias de los propios autores del atentado quedarán marcados de por vida por lo ocurrido", ha lamentado.

"A mí me parece que esas terribles heridas no tienen fácil cicatrización, pero me da la impresión que el camino para ello pasa más por prevenir, cuidar y querer, y no por odiar y vengar", ha enfatizado el edil, para también enfatizar que es verdad que "no podemos estar solo rezando o derramando lágrimas", pero ha defendido que Ada Colau llore por el atentado porque "la engrandece".

"También me parece buena estrategia cimentar sociedades abiertas en las que convivamos y en las que nadie pueda esgrimir argumentos para la diferencia que sean susceptibles en convertirse en arma contra otros seres humanos", ha apostillado, para concluir que se debería "estar construyendo una sociedad más justa y que ofreciese un futuro digno a la gente en todo el planeta".