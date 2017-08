La tierra se oscureció dos años antes de la extinción de los dinosaurios por el impacto de un asteroide

Grandes cantidades de hollín lanzadas al aire por los incendios forestales globales después del impacto masivo de un asteoide hace 66 millones de años habrían sumido la Tierra en la oscuridad durante casi dos años, lo que detuvo la fotosíntesis, enfrió drásticamente el planeta y contribuyó a la extinción masiva que marcó el final de la era de los dinosaurios.

Así se desprende de un estudio dirigido por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés) con el apoyo de la NASA y de la Universidad de Colorado en Boulder, todas ellas entidades de EEUU. El trabajo está publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Los investigadores utilizaron un modelo informático para analizar cómo era la Tierra al final del Cretácico, una información que los paleobiólogos pueden utilizar para comprender mejor por qué algunas especies murieron, especialmente en los océanos, mientras que otras sobrevivieron al impacto del asteroide.

Los científicos calculan que más de tres cuartas partes de todas las especies de la Tierra, incluidas las de los dinosaurios no aviares, desaparecieron en el límite de los periodos Cretácico y Paleógeno.

TERREMOTOS Y TSUNAMIS

La evidencia muestra que la extinción ocurrió al mismo tiempo que un gran asteroide golpeó la Tierra en lo que es ahora la península de Yucatán. La colisión habría provocado terremotos, tsunamis e incluso erupciones volcánicas.

La fuerza del impacto habría alcanzado rocas vaporizadas por encima de la superficie de la Tierr,a donde se habrían condensado en pequeñas partículas conocidas como esférulas. A medida que éstas caían de nuevo en el planeta, se habrían calentado por fricción a temperaturas lo suficientemente altas como para provocar incendios globales y abrasar la superficie terrestre. Una fina capa de esférulas puede encontrarse en el registro geológico de todo el mundo.

"La extinción de muchos de los grandes animales en la Tierra podría haber sido causada por las consecuencias inmediatas del impacto, pero los animales que vivían en los océanos o los que podrían hundir subterráneamente o deslizarse bajo el agua temporalmente podría haber sobrevivido", apunta Charles Bardeen, científico del NCAR y principal autor del estudio.

HASTA 28 GRADOS MENOS

Algunos estudios anteriores calcularon la cantidad de hollín que pudo haber sido producida por incendios forestales globales midiendo los depósitos de carbono negro todavía preservados en el registro geológico.

La nueva investigación utiliza un modelo informático para simular el efecto del carbono negro sobre el futuro del clima global a partir de las estimaciones más recientes de la cantidad de hollín fino que se encuentra en la capa de roca dejada después del impacto (15.000 millones de toneladas), así como cantidades cada vez mayores para cuantificar la sensibilidad del clima a incendios más o menos extensos.

En las simulaciones, el hollín calentado por el Sol subió cada vez más alto en la atmósfera, formando finalmente una barrera global que bloqueó la gran mayoría de la luz solar. "Al principio habría sido tan oscuro como una noche de luna", dijo Owen Toon, de la Universidad de Colorado en Boulder.

Mientras el cielo recuperaba la iluminación gradualmente, la fotosíntesis habría sido imposible durante más de un año y medio, según las simulaciones. Debido a que muchas de las plantas en tierra ya habrían quedado incineradas por los incendios, la oscuridad probablemente habría tenido su mayor impacto en el fitoplancton, que es la base de la cadena alimentaria oceánica. La pérdida de estos pequeños organismos habría devastado muchas especies de vida marina.

En las simulaciones, la pérdida de luz solar causó una pronunciada disminución de las temperaturas promedio en la superficie de la Tierra, con una caída de 28 grados centígrados sobre la tierra y 11 grados centígrados sobre los océanos.

Mientras la superficie de la Tierra se enfrió, la estratosfera se hizo mucho más caliente cuando el hollín absorbió la luz del Sol. Las temperaturas más cálidas causaron destrucción del ozono y permitieron almacenar grandes cantidades de vapor de agua en la atmósfera superior.

