Realizan pintadas en contra de los refugiados en la sede del PSC de Sant Just Desvern

22/08/2017 - 18:08

Enlaces relacionados Realizan pintadas en los camiones de los Bomberos de Palma contra la gestión de Pastor y Jhardi (3/04)

La sede del PSC de Sant Just Desvern ha amencido este martes con pintadas en contra de los refugiados y del Estado Islámico, en las que se puede leer 'Refugees not welcome' y 'FCK ISIS'.

SANT JUST DESVERN (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

"Denunciamos pintadas aparecidas en la sede del PSC de Sant Just y en otros puntos del pueblo", ha aseverado la agrupación local de este partido en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Fue en Sant Just Desvern donde los Mossos encontraron a una de las víctimas mortales de los atentados del jueves, que fue asesinada por Younes Abouyaaqoup tras el atropello en La Rambla para huir de la ciudad con su choche.