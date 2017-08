Rivas queda en libertad y regresa a casa con sus hijos pero sigue investigada

Granada, 22 ago (EFE).- Juana Rivas, que ha quedado hoy en libertad provisional tras comparecer como detenida en el juzgado de guardia de Granada, ha celebrado regresar a casa con sus hijos, aunque mantiene su condición de investigada por supuestos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la justicia.

A su salida de la sede judicial, la vecina de Maracena, que estaba en paradero desconocido desde que el pasado 26 de julio incumplió la orden judicial de entregar a sus dos hijos, de tres y once años, a su padre italiano, Francesco Arcuri, ha manifestado: "No me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando".

Rivas, que ha comparecido ante el juzgado tras ser detenida por la Policía Nacional sobre las 11.00 horas de esta mañana, cuando había anunciado que comparecería ante la justicia, se ha felicitado de haber encontrado "un juez humano" que al final ha escuchado "lo que le estaba pasando".

"Lo vamos a conseguir, vamos a luchar, no quiero ser una prófuga. Hoy he venido a explicar mi situación, pedir ayuda y que alguien me escuchara", ha sentenciado la madre, que espera ahora que un equipo "preparado" pueda escuchar a su hijo mayor para que este relate el "terror" que habría sufrido por el supuesto maltrato de su expareja.

Preguntada sobre los días en los que ha estado ilocalizable ha asegurado a los periodistas que ha tenido "un nudo dentro", pero que sus hijos han estado en todo momento "muy a gusto" y pensando que todo se iba a arreglar.

Según el Tribunal Superior de Justicia andaluz, tras una larga declaración, en la que Rivas sólo ha contestado a preguntas de su defensa, el juez ha considerado que la gravedad de la pena del presunto delito que haya podido cometer la madre no justificaba la medida excepcional de prisión provisional solicitada por el fiscal.

La Fiscalía, que ha pedido el ingreso el prisión ante la negativa de la mujer a cumplir la orden judicial de entregar a sus hijos, ha informado a Efe de que mañana se reunirá para decidir sobre la presentación, o no, del recurso que cabe contra el auto de libertad provisional de Rivas.

El juez de guardia ha considerado también para acordar la libertad provisional la no existencia de antecedentes penales de Rivas, el arraigo social que no hace suponer riesgo de fuga y la circunstancia de estar litigando en la actualidad en otros juzgados.

Para ese juez, que sólo ha resuelto sobre la situación personal de la investigada, la "alarma social" nunca justificaría una medida tan grave como es la prisión provisional.

Asimismo, el juzgado de guardia se ha inhibido a favor del de Instrucción Número 2 de Granada, que seguirá con la investigación de unas actuaciones que ya inició por la vía penal por unos hechos que podrían ser constitutivos de delito.

El TSJA ha recordado que sigue vigente la entrega de los niños al padre italiano como se ha acordado tanto por la vía civil como por la vía penal.

Por otra parte, en la vía civil, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, encargado de asuntos de familia, ha acordado la retirada del pasaporte de los dos hijos de Rivas y la prohibición de su salida del territorio Schengen, sin autorización del padre o sin permiso judicial.

La restitución de los menores al padre es la principal medida de protección ya adoptada, con anterioridad a la vista sobre medidas civiles solicitada por el padre y mantenida ayer entre la juez y los abogados de las dos partes.

Por otra parte, la directora del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, que ha asesorado a la madre desde que denunció por maltrato a su expareja en verano de 2016, ha informado de la ampliación de esta última denuncia, al entender que los dos sujetos intervinientes, tanto Rivas como Arcuri, están en España.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ha reiterado su apoyo a Juana Rivas, una vez que se ha personado en los Juzgados de Granada y ha prestado declaración ante el juez de guardia, y ha visto positiva la resolución judicial.