El presidente de Comunidades Islámicas de Cataluña pide "institucionalizar" la figura del imán

23/08/2017 - 10:37

El presidente de Comunidades Islámicas de Cataluña, Mohamed El Ghaidouni, ha expresado la necesidad de "institucionalizar" la figura del imán porque, según ha admitido, "cualquiera lo puede ser", como es el caso de Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils. "Que el imán tenga un certificado o no es una reforma que se tiene que llevar a cabo y una necesidad de la comunidad musulmana", ha aseverado.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, El Ghaidouni ha afirmado que no se puede dejar en manos de la junta directiva de la comunidad religiosa la contratación del imán "sin establecer criterios unificados" entre todas las comunidades religiosas para que puedan verificar "si el imán cumple o no todos los requisitos".

"Debe constatarse si un imán tiene antecedentes o no. Este (el de Ripoll) salía de cumplir cuatro años de cárcel en otra comunidad autónoma", ha criticado el presidente de Comunidades Islámicas de Cataluña. Además, ha explicado que las mezquitas reciben visitas de la Administración del Estado y que no entiende cómo la junta directiva de la de Ripoll no entregó datos sobre Es Satty.

Mohamed El Ghaidouni ha admitido que le consta que "hay pisos y lugares donde se realiza una religión no normalizada", como es el caso de Ripoll, en que el líder religioso radicalizó a los jóvenes terroristas y ha señalado que "lo primero" que harán desde Comunidades Islámicas de Cataluña será "llevar el caso adonde se tenga que llegar".

"Hay que hacer una autocrítica seria de lo que se está haciendo mal o de lo que no se ha hecho desde la comunidad musulmana, desde la sociedad civil y desde la administración", ha subrayado.