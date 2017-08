Atentados. las comunidades islámicas de cataluña piden "institucionalizar la figura del imán”

23/08/2017 - 11:04

El presidente de Comunidades Islámicas de Cataluña, Mohamed El Ghadouni, defendió este miércoles que "hay que institucionalizar la figura del imán", puesto que "hoy en día cualquiera lo puede ser, aunque no tenga formación".

El Ghadouni se refirió en estos términos en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Servimedia, en la que hizo hincapié en que "hay que hacer una autocrítica seria de lo que se está haciendo mal o de lo que no se ha hecho desde la comunidad musulmana, desde la sociedad civil y desde la administración".

A su juicio, "no se debe dejar a mano de la junta directiva de la comunidad religiosa la contratación del imán sin establecer criterios unificados entre todas las comunidades religiosas para que puedan verificar si el imán cumple o no los requisitos" y por ello consideró que "que el imán tenga un certificado o no es una reforma que se tiene que llevar a cabo y una necesidad de la comunidad musulmana".

En este sentido, El Ghadouni remarcó que "debe constatarse si un imán tiene antecedentes o no", teniendo en cuenta que Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll (Girona) fallecido en Alcanar (Tarragona) y que es considerado el 'cerebro' de los atentados en La Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona), "salía de cumplir cuatro años de cárcel en otra comunidad autónoma".

Por último, manifestó que "la administración debe iniciar procesos de trabajos colectivos para que puedan dar luz a un proceso de trabajo que evite tener este tipo de jóvenes que hoy en día desconocemos el motivo de lanzarse a los brazos de terroristas" y argumentó que una de las principales dificultades a las que se enfrentan los imames es que "suelen desconocer las costumbres, la lengua y la cultura de donde vive".

"SIN CENTROS PARA FORMAR IMANES"

Por su parte, Juan Ferreiro, antiguo subdirector de Promoción y Coordinación Religiosa del ministro de Justicia, criticó en otra entrevista en Onda Cero que "en España hay centros de formación religiosos, pero no hay centros de formación de imanes" y defendió que de existir estos centros "los imanes estarían controlados, ya que predican en mezquitas, cárceles y escuelas".

"A veces se coge como imán al que más sabe y a veces no saben nada", por lo que "llamándoles de esa manera les estamos dando una categoría que no tienen", remarcó Ferreiro, quien indicó que "los imanes deben tener una formación y si es religiosa debe estar regulada por el estado y no debe vulnerar la esencia de nuestra sociedad".

