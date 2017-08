¿Por qué debes comenzar septiembre diciendo adiós a la vida sedentaria?

23/08/2017 - 11:49

MADRID, 23 (CHANCE) Septiembre está a la vuelta de la esquina. Las vacaciones de verano se terminan y ya comenzamos a sentir que la vuelta a la rutina está cada vez cerca. Un regreso que muchas veces está marcado por propósitos que nos planteamos pero que nunca cumplimos. Uno de ellos es el de dejar atrás la vida sedentaria que tanto repercute en nuestra salud.

Y es que la falta de ejercicio en nuestro día a día no es una cuestión que debamos pasar por alto. Para hacer especial hincapié en esto, Rexona ha realizado el 1er Barómetro sobre el Movimiento de España con el objetivo de estudiar los hábitos y tendencias de movimiento de los españoles en un contexto en el que la alarma mundial por la falta de actividad física ha llegado a posicionar al sedentarismo como una de las causas de riesgo de muerte prematura. Según la OMS, al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.

Este barómetro está avalado por Patricia Ramírez, psicóloga especializada en salud y deporte y por Juanjo Rodríguez, licenciado en CAFD y especializado en diferentes ámbitos del deporte, conocido como el entrenador de las famosas. A continuación, te mostramos los beneficios que tiene decir adiós definitivamente al sedentarismo:

EL 90% DE LOS ESPAÑOLES MEJORA SU AUTOESTIMA CON EL DEPORTE

El movimiento es una actividad que afecta no sólo al aspecto físico de las personas, sino que tiene una influencia directa en su estado de ánimo, percepciones y sentimientos hacia sí mismos y los demás. Según se desprende del estudio de Rexona, 9 de cada 10 españoles creen que la actividad física mejora el estado de ánimo y la autoestima.

Empleando las palabras de la psicóloga, "esto se debe a que practicar ejercicio pone en marcha nuestro sistema de recompensa, a través de la dopamina, un neurotransmisor encargado de la sensación de bienestar. Practicar ejercicio es una liberación de neurotransmisores, dopamina, serotonina y un opiáceo, la endorfina, que se libera como hormona, y que "drogan" tu cerebro de forma natural. Una droga es una sustancia que modifica tu forma de pensar, sentir y comportarte. Esta droga natural permite experimentar nuevas sensaciones, tan placenteras, que enganchan. Después de experimentar la sensación del esfuerzo, el sudor, la propia superación, el cerebro registra y almacena la vivencia, y deseará la próxima vez volver a experimentar lo mismo. La sensación de placer es brutal, energizante, de éxtasis. El estado anímico exultante dura varios días, el recuerdo, siempre; y permite enfrentar el siguiente reto desde la tranquilidad y la alegría. Al igual que casi el 90 % de los españoles ve una clara relación entre ejercicio y autoestima. La autoestima se define como el aprecio o la consideración que nos tenemos a nosotros mismos. Vivimos en una sociedad, en la que claramente, lo quieras o no, lo bello es bueno".

Además, el cambio de valores y la filosofía relacionada con tener tiempo para uno mismo y cuidarse está en auge. Practicar deporte permite controlar tu peso, tener una piel más elástica y con ello verte mejor físicamente. La imagen que tenemos nos condiciona a la hora de relacionarnos, con lo que sentirnos bien físicamente permitirá sentirnos más seguros y confiados. Y esto alimenta la autoestima.

8 DE CADA 10 ESPAÑOLES/AS DESEARÍA REALIZAR MÁS DEPORTE

Aunque el movimiento en el día a día es una acción integrada en casi todos los españoles, el 80% de los mismos desearía realizar más deporte que el que realiza actualmente. Los menores de 30 años son los que más desearían ampliar su actividad física y es en las ciudades de Sevilla y Madrid donde este deseo se vive con más fuerza.Además, la edad es un factor determinante que influye en la movilidad diaria.

Respecto a este tema, Rodríguez señala que el problema en la falta de hacer ejercicio "reside en que la mayoría de personas no tiene la disciplina suficiente para mantener una rutina semanal de ejercicio y termina abandonando y cayendo de nuevo en un estilo de vida más sedentario.

No les gusta el deporte. Como hemos visto sólo existe un 25% y que, además, no encuentran algo que les motive para ir semana a semana a realizar la actividad. La inician, pero la abandonan por falta de motivación. Debemos tener en cuenta que la mente es muy importante, y el hecho de que en el entorno laboral y social no se facilite la actividad física, acaba reduciendo las posibilidades de ser más activo.

MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN TIENE PROBLEMAS PARA DORMIR

La presencia de dificultades para dormir afecta a más de la mitad de la población de los cuales tampoco duermen más de ocho horas diarias y tan solo 4 de cada 10 españoles tienen la suerte de no tener ningún problema en este aspecto.

Juanjo Rodríguez declara que hoy en día el gran problema de nuestra sociedad es la mente. Los problemas de estrés por el trabajo, por nuestros hijos, nuestras parejas. Todo ello va generando un estrés que hace que estemos en una fase casi de depresión, de tensión. Por este motivo las empresas, los ayuntamientos, el estado, deben fomentar hacer ejercicio para soltar adrenalina, relajar la mente. Debemos tener en cuenta que el deporte es igual de importante para el cuerpo que para la mente.

Más de la mitad de los españoles tiene problemas para dormir. Las mujeres sufren más de trastornos del sueño que los hombres.

Por su parte, Patricia Ramírez cree que "se puede presuponer que la mujer se ve sometida a un ritmo de vida un poco más estresante. A pesar de que el hombre cada vez comparte más las labores domésticas y la paternidad, en muchos hogares, la mujer que trabaja fuera, tiene más responsabilidad y estrés con la educación de los hijos y las tareas domésticas. El ritmo de vida y la prisa nos afecta a todos. Si el hombre es el que dedica más horas al ejercicio, también es el que tiene más válvulas de escape para gestionar el estrés".Por otro lado, la mitad de los españoles afirma comer cuando se dan situaciones de estrés, enfado o aburrimiento. Este acto es realizado por un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, siendo estas en mayor medida jóvenes de menos de 30 años. El 51% afirma comer en situaciones de estrés o aburrimiento.

A los ojos de la psicóloga Patricia Ramírez, "la mayoría de las personas calma su ansiedad o frustración con la comida. Comer de forma compulsiva puede ser un comportamiento sustitutivo. No siempre se realiza por el propio placer de comer, sino que se lleva a cabo para enmascarar emociones como la frustración, la rabia, la tristeza o la ansiedad provocadas por el estilo de vida, las circunstancias de cada uno o la forma de interpretar el entorno que está viviendo.

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA PRACTICAN LOS ESPAÑOLES?

El fitness y el running son los deportes del momento. No por ser los más novedosos sino porque según el 1er Barómetro sobre el movimiento en España, elaborado por la marca de antitranspirantes Rexona, son los preferidos por los españoles según un 58,5% de los encuestados. El sector femenino se decanta más por actividades de fitness como clases dirigidas, yoga o pilates. Ellos se suman a la moda del running.

Estos datos son esperanzadores en una sociedad donde 8 de cada 10 españoles concentra su actividad física exclusivamente en caminar y realizar movimientos rutinarios y uno de cada cuatro se considera una persona sedentaria.

En una comparativa por ciudades, un 44,8% de los españoles creen que Madrid es la ciudad más se mueve, le siguen en el pódium Barcelona con diez puntos por debajo y Bilbao con 9%. La ciudad que más fuerte se posiciona a sí misma por su movilidad es Barcelona (el 91,6% de los barceloneses encuestados ha votado por su ciudad).