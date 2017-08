Atentado.- El padre de Aalla dice que su hijo no hizo nada, solo dejó el coche al hermano

23/08/2017 - 16:31

Asegura que Mohamed estaba el jueves por la tarde con su mujer en la playa de Roses y que solo su hijo Youssef iba a menudo a la mezquita

RIPOLL (GIRONA), 23 (EUROPA PRESS)

El padre de Mohamed Aalla --dueño del coche que atentó en Cambrils--, Brahim Aalla, ha asegurado este miércoles que su hijo "no ha hecho nada" y que solo le dejó el coche a su hermano.

En declaraciones en el portal de su casa tras llegar su hijo a Ripoll en la madrugada al quedar en libertad, ha dicho que está "contento porque está en casa" y que llegó en taxi desde Madrid, que después lo ha tenido que pagar la familia ya que Mohamed no tenía dinero.

"Nosotros no sabemos nada. Han cogido a Mohamed también. Pero él no ha hecho nada", y ha remarcado que le dejó el coche a su hermano para que, supuestamente, buscara un empleo.

Ha explicado que el jueves por la tarde fue la última vez que vio a otro de sus hijos, Said --abatido en Cambrils--, y que Mohamed estaba esa tarde en la playa de Roses (Girona) con su mujer.

Sobre su tercer hijo, Youssef --muerto en Alcanar--, ha asegurado que vivía fuera pero que era el que más frecuentaba la mezquita.

LOS PADRES NO SABÍAN "NADA"

El padre de todos ellos ha reiterado que él no iba a la mezquita, y que todos los padres de los terroristas "no sabían nada". Ha explicado que ahora tiene "miedo a todo" y que no vio ningún indicio de que alguien radicalizara a sus hijos.

Ibrahim Aalla, que ha intentado responder el máximo de preguntas a los medios pese a su nerviosismo, también ha explicado que no tenía constancia de que sus hijo fueran a ninguna casa en Alcanar.