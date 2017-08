Atentados. la mezquita de la m30 alerta de que no todos los imanes tienen conocimientos suficientes del islam

23/08/2017 - 18:49

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El jefe del Departamento de Cultura del Centro Cultural Islámico de Madrid, Sami El Mushtawi, alertó este miércoles de que no todos los imanes poseen el conocimiento suficiente sobre el islam y pide a los musulmanes que acudan a mezquitas grandes al menos para asistir a la oración del viernes.

El Mushtawi se refirió en estos términos en un comunicado emitido, en que intenta aconsejar "cómo evitar el desastre de Ripoll y Barcelona", en alusión a Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll (Gerona) fallecido en Alcanar (Tarragona) y que es considerado el cerebro'de los atentados en La Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

En este sentido, el representante de la Mezquita de la M30 especificó que "en el seno de la práctica Islámica se refiere con la palabra 'imán' a la persona encargada de presidir y dirigir la oración", por lo que, en ese caso, es una persona "sabia en materia de rezo y sabe más que el resto del grupo".

"Sabe de memoria más capítulos del Corán, está muy bien informado de todo lo que ataña el rezo y su función se acaba al concluir la oración", detalló El Mushtawi, por lo que remarcó que "cualquiera puede ser imán por un lapso de tiempo que acaba al finalizar el rezo" ya que "es quien quiera que conduce a la congregación para realizar la oración".

SERMÓN DEL VIERNES

Sin embargo, señaló que "el asunto traspasa este límite cuando se elige a alguien para cumplir más funciones", entre las que se encuentran "exhortar, hablar en público o hacerse cargo del sermón del viernes", para lo cual, defendió que "es abrumadora la necesidad de mayor conocimiento de todas las ciencias islámicas".

El Mushtawi explicó que "si una persona posee estos estudios se llama imam y jatib", en referencia a que es divulgador, comunicador y predicador que "estudia toda ciencia concerniente al conocimiento islámico", por lo que "todo jatib es imán, pero no todo imán es jatib".

De esta manera, en las mezquitas grandes habitualmente hay una sola persona que cumple la función tanto de imán como de jatib, pero en oratorios y mezquitas pequeñas se encuentra un imán y nada más. Estas sirven para reunir a los musulmanes para los cinco rezos diarios, pero El Mushtawi indicó que "el viernes debería cerrarse al medio día y que los musulmanes se trasladen para escuchar al Jatib en una mezquita más grande".

"ELEGIR JATIB POR SIMPATIA NO ESTÁ BIEN"

El portavoz de la Mezquita de la M30 lamentó que "en España, desgraciadamente, no hay rigurosidad para elegir un jatib", puesto que "no hay verificación de los estudios que haya cursado el jatib, de su aptitud para hablar en público, ni siquiera si sabe o no castellano".

"A veces se elige por simpatía o por ser pariente de alguien", señaló El Mushtawi, que afirmó que "eso no está bien".

Por ello, aseguró que "no vemos inconveniente alguno en la formación de un comité en el que un grupo de doctos de materia islámica se junte para elegir al jatib, después de evaluar sus estudios, su formación, experiencia" y añadió que "nunca está de más pedirle certificado de antecedentes penales al postulante del cargo de Jatib y hacerle evaluación psicológica" para "evitar desastres como el de Ripoll y Barcelona".

(SERVIMEDIA)

23-AGO-17

CJC/nbc