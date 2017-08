El cupón diario de la once reparte 455.000 euros entre madrid y san sebastián de los reyes

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 455.000 euros entre Madrid y San Sebastián de los Reyes (Madrid), gracias a 13 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del miércoles.

En Madrid, la agente vendedora de la ONCE Helena de Castro Martin repartió 280.000 euros en ocho cupones premiados, vendidos desde su quiosco de la Avenida de los Fueros, número 30, donde llevó la ilusión de la ONCE a varias de las personas que adquirieron cupones y otros productos de juego comercializados por la ONCE.

Por otra parte, en San Sebastián de los Reyes, el agente vendedor de la ONCE Francisco Lozano Garcia repartió 175.000 euros en cinco cupones premiados, vendidos desde su punto de venta en la Calle Real, número 5 de San Sebastián de los Reyes.

El Cupón Diario de la ONCE del 23 de agosto, dedicado al 50 aniversario de la Fiesta de la Bulería, de Jerez, también dejó premios en Canarias, donde ha repartido 210.000 euros; Castilla-La Mancha (105.000 euros); y Andalucía y Navarra, con 35.000 euros cada uno.

En total, este cupón ha repartido 840.000 euros ente localidades de la Comunidad de Madrid, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía y Navarra, en 24 cupones premiados.

