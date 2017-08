El subdelegado del Gobierno de Córdoba recomienda "no dar altavoz" a la propaganda islamista con sus vídeos

24/08/2017 - 12:51

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha recomendado este jueves "hacer un esfuerzo por no entrar a darle más altavoz a una propaganda de un grupo asesino y terrorista", como el vídeo recientemente publicado en el que aparecen dos presuntos terroristas del Estado Islámico, uno de ellos identificado en la imagen como 'Al Qurtubí' --en español, el cordobés--.

CÓRDOBA, 24 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, el representante del Ejecutivo central en la provincia ha subrayado que "España estaba bajo amenaza antes y después del vídeo", por lo que "no hay que darle más importancia a ese vídeo".

Además, ha dicho que "tampoco hace una referencia concreta a Córdoba, sino a Al-Andalus, que para los yihadistas es todo el territorio nacional con toda España".

No obstante, cree que "se hace un buen servicio si no le se da altavoz a la propaganda de los terroristas", a la vez que ha comentado que "la libertad de expresión es uno de los valores más preciados en esta sociedad, que tiene tantos valores de libertad que para los terroristas es signo de debilidad", algo con lo que él no está de acuerdo.

Si bien, ha recordado que "este país ha tenido una dolorosa experiencia de muchos años de terrorismo de ETA y no se comentaban los vídeos de ETA, ni la propaganda basura de ETA, ni el radicalismo vasco". Por ello ha cuestionado "si se le va a poner altavoces a los vídeos y la propaganda islamista", algo que "no se hacía con ETA", ha remarcado Primo Jurado.