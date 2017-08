Una vecina dice que la familia Aalla es "incívica" y "nunca se ha integrado"

24/08/2017 - 13:03

Asegura que "por lo menos hace tres meses" que los hermanos Aalla no pasaban por casa

RIPOLL (GIRONA), 24 (EUROPA PRESS)

Una vecina del bloque de pisos donde vive la familia Aalla y el dueño del coche que atentó en Cambrils (Tarragona), Mohamed Aalla, ha afirmado este jueves que son gente incívica y que la familia "nunca se ha integrado" en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, ha detallado que "lo tienen todo hecho un desastre, no cumplen las normas mínimas de limpieza y dicen que no entienden el idioma para no tener que dar explicaciones".

Precisamente fue la limpieza lo que hizo que esta vecina se quejara ante "uno de los hermanos Aaalla, que no era el pequeño, sino el mediano o el mayor".

"Tuvimos un encontronazo. Él me increpó y me plantó cara radical", ha recordado la mujer, que vive con su pareja en el primer piso del bloque.

Asegura que todos los vecinos del bloque menos ella y su pareja son de origen marroquí: "Pero la familia incívica, que vive en el tercero, es la única que da problemas".

Señala que los Aalla se trasladaron al inmueble hace "dos o tres años" y que nunca han tenido relación con el resto de vecinos.

MUCHAS PERSONAS

También explica que en todo este tiempo siempre ha visto subir y bajar a muchas personas marroquíes y que le consta que a veces han llegado a convivir hasta 30 personas distintas: "Yo siempre he dicho que esto es un piso patera".

Se cruzaba a menudo con los hermanos Aalla en la portería o la escalera, pero afirma que "por lo menos hace tres meses" que no pasaban por allí.

También veía con frecuencia a los hermanos bajarse en la puerta del edificio de un Audi A3 --modelo que se utilizó en el atentado de Cambrils--, pero no tiene constancia de haber visto nunca con ellos al imán de Ripoll (Girona).