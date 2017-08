El cupón de la once difunde la historia de la villa romana la olmeda

24/08/2017 - 14:09

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El cupón de la ONCE se adentra en el mundo romano con la Villa Romana La Olmeda, en Pedrosa de la Vega (Palencia), a la que dedica el cupón del martes 29 de agosto. En total serán 5,5 millones de cupones los que difundirán uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo romano hispánico.

Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la Diputación de Palencia, y Araceli de las Heras González, directora provincial de la ONCE, han presentado este cupón acompañadas por el consejero territorial de la ONCE, José Macario Ortega, la diputada de Cultura, Carmen Fernández, el alcalde de Saldaña, Gerardo León, el alcalde de Pedrosa de la Vega, Arturo Calvo y la concejal de Cultura de Saldaña, Ana B. Franco.

La Villa Romana La Olmeda fue descubierta en 1968, durante unos trabajos en unas tierras de cultivo. Es una gran mansión del Bajo Imperio (s. IV d.C.), cuyo edificio principal de planta cuadrada flanqueada por dos torres, se dispone en torno a un patio central y peristilo al que se abren las distintas dependencias, la mayoría de ellas con pavimentos de mosaicos.

El salón principal ('oecus') conserva en muy buen estado uno de los principales mosaicos del mundo romano. En las proximidades del edificio principal se han excavado diversas necrópolis con abundante material que permite estudiar y conocer mejor el mundo tardorromano en la meseta. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en abril de 1996.

El descubrimiento de la Villa Romana La Olmeda sacó a la luz un espléndido palacio de época imperial romana. La fachada del edificio, que está flanqueada por dos torres de forma octogonal, se abre al mediodía. Se accede al interior del palacio por un vestíbulo cuyo mosaico se conserva prácticamente intacto. Al fondo del vestíbulo, dos columnas marcan la separación entre él y una amplia galería transversal en cuyos extremos convergen otras con bellos mosaicos geométricos, que son el acceso a las principales habitaciones de la mansión.

El mosaico de la sala de recepciones es uno de los principales mosaicos conservados en España. Sus escenas muestran a cazadores a pie y a caballo que acosan a diversos animales, héroes de la antigüedad clásica que relatan sus viejas leyendas, y un friso, entre ánades silvestres heráldicos y delfines, en el que los dueños del palacio se inmortalizan en retratos en los que el arte del mosaico alcanza su culminación.

Se puede contemplar un edificio anejo al palacio de la villa, con una superficie próxima a los 900 metros cuadrados, a los que cabe añadir un espacio existente entre el sector sur de los baños y la torre más próxima del palacio, delimitado por una tapia, y que abarca unos 300 metros cuadrados más.

En el Museo Arqueológico de Saldaña se exponen los objetos encontrados en las ruinas, como monedas, vajillas fina de mesa, herramientas de labradores y artesanos, los arreos de bronce de sus caballos, etc. Para más información: 'www.villaromanalaolmeda.com'.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

24-AGO-17

