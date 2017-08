Experto propone quemas controladas en invierno para retirar combustible del monte y evitar fuegos en verano

25/08/2017 - 17:09

El ingeniero de montes y especializado en incendios forestales David Caballero ha propuesto este viernes 25 de agosto utilizar el fuego "de media y baja intensidad" durante los inviernos para retirar material combustible acumulado de los montes de manera "controlada", para evitar así los incendios en verano.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Cadena Cope recogidas por Europa Press, Caballero ha señalado que esta opción es algo que se está discutiendo en muchos foros de especialistas. "No cabe duda de que lo que hay que hacer es gestión forestal, gestión de nuestros territorios y estamos pensando en utilizar el fuego bueno, de media y baja intensidad en otras épocas del año" para evitar la acumulación de materiales que "alimentan el fuego".

Además, ha asegurado que "en muchos casos, las regulaciones de protección de los montes no dejan retirar el combustible" acumulado. "A veces, las diferentes legislaciones no nos dejan ni tocar un árbol", ha continuado, al tiempo que ha opinado que para él, "proteger no debería significar no tocar", sino "al contrario, tocar, gestionar, dialogar con el monte".

"Hay que llegar a un acuerdo" con las legislaciones para "hacer de los paisajes del país un "lugar seguro para vivir", según ha incidido Caballero.

Asimismo, Caballero ha señalado que las "altas temperaturas hacen que las hierbas estén muy secas", mientras que "la sequía, es decir, los periodos sin lluvia alargados, hacen que los árboles y las plantas verdes tengan poca agua". De esta forma, los incendios "se inician y se consolidan, porque hay combustible para alimentarlo".

En este sentido, ha señalado que España es "muy eficiente en la extinción" pero que hay que hacer "más prevención y gestionar más los montes". "Seguir invirtiendo más en extinción es un fracaso anunciado, porque apagamos muchos incendios, pero llegará un momento en que este tipo de incendios nos los vamos a poder apagar", ha asegurado.

Por último, Caballero ha declarado sentirse "frustrado" y "sorprendido" de que "en pleno siglo XXI" la principal causa de los incendios forestales en el país sea humana.